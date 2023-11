Buen Fin 2023: Sigue estos consejos para no ser víctima de estafas en Internet

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Buen Fin es la temporada de ofertas más esperada en México, ya que diferentes tiendas y establecimientos comerciales participan para ofrecer mejores precios a los consumidores del país. Sin embargo, también los criminales y delincuentes están activos, se dedican a estafar a las personas con falsas ofertas o incluso con fraudes. Es por eso que ahora se presentan algunos tips para no caer en estas estafas durante esta temporada de ofertas.

La nueva edición del Buen Fin en México se acerca y es importante que los consumidores estén prevenidos para no ser víctima de alguna estafa en tiendas virtuales o físicas. Ahora, el mercado virtual es el más importante y ha tenido un gran crecimiento. Por lo cual es importante no caer en este tipo de estafas, por ello se recomienda tener una conexión segura y revisar que el portal al que se entra cuente con las medidas de seguridad necesarias, entre ellas el dominio HTTPS y que muestre un candado en la dirección electrónica.

Por otro lado, también es necesario comprobar los datos de la empresa, es decir, revisar si la tienda es minorista, si el nombre corresponde con los datos de contacto exhibidos, así como su dirección, teléfono, correo electrónico y redes sociales, las cuales de preferencia deberán estar verificadas. También se deben evitar correos spam, es decir, boletines electrónicos que llegan a nuestra dirección.

Buen Fin 2023: Evita estafas con estos consejos, foto: especial

En caso de comprar en plataformas como Amazon o Mercado Libre, es muy importante verificar la escritura y puntuación del vendedor, ya que cada comerciante tiene una calificación que sirve como gran referencia para determinar la confiabilidad y las experiencias de los clientes previos, lo cual es una gran herramienta para evitar caer en cualquier fraude durante este Buen Fin 2023.

Otras recomendaciones para no ser víctima de la delincuencia es no almacenar la información de la tarjeta de crédito, débito o billetera digitales, así como comprar en sitios seguros de confianza y evitar usar redes públicas. Asimismo, también se deben evitar los anuncios en ventanas emergentes y no abrir archivos adjuntos o enlaces compartidos vía email, redes sociales o WhatsApp.

Finalmente se debe tener especial cuidado con las ofertas que son demasiado atractivas, ya que suelen ser un fraude. En cuanto a los métodos de pago, se deben utilizar los que son fiables, como tarjetas digitales o servicios como Paypal. Asimismo, se debe de verificar la compra antes de realizar el pago para no caer en este tipo de fraudes. Estas son solamente algunas recomendaciones a los usuarios para evitar que sean víctimas de un fraude durante este Buen Fin 2023.

Fuente: Tribuna