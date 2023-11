Citlalli Hernández Desmiente Acusaciones y se Burla de Opositores por Confusión en Costco

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La senadora de Morena, Citlalli Hernández, ha respondido con ironía a las críticas recibidas después de que la diputada panista América Alejandra Rangel compartiera en redes sociales una fotografía de una mujer en Costco, acusando erróneamente a Hernández de ser la protagonista de la imagen.

América Rangel, en su publicación en redes sociales, señaló irónicamente que la senadora morenista estaba comprando en "la maldita tienda capitalista del imperio yankee", generando comentarios tanto a favor como en contra de Hernández. A pesar de que la persona en la foto se asemejaba a la senadora, Citlalli Hernández negó ser ella y respondió con sarcasmo y humor.

La senadora argumentó que las largas jornadas de trabajo no le permiten tener tiempo para ir al supermercado y bromeó sobre el "gran debate" creado por sus opositores. Aclaró que, además, no tiene la costumbre de usar bolsa y que la vestimenta de la persona en la foto no concuerda con su estilo.

En su respuesta, Citlalli Hernández destacó cuatro puntos: en primer lugar, reconoció que la persona de la foto se parecía a ella; en segundo lugar, señaló que casi no viste de negro, contradiciendo las afirmaciones de sus "malquerientes"; en tercer lugar, aclaró que nunca ha ido a un Costco, ya que es del oriente de la Ciudad donde no hay de esas tiendas; y, finalmente, explicó que hace tiempo que no utiliza bolsa.

Además, la senadora se burló de la noción de que ir a Costco sea un indicador de ser "fifi" y enfatizó que el término fifi solo aplica a un puñado de familias en México, no a quienes realizan compras en este tipo de establecimientos.

