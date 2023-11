Día Mundial de la Diabetes: ¿Por qué se conmemora el 14 de noviembre? Origen de la fecha

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este martes 14 de noviembre, se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad crónica que cobra miles y millones de vidas a nivel mundial todos los años. En ese sentido, México es de los países con más casos en la actualidad y se encuentra también en los primeros lugares en el índice de obesidad, que es una previa a tener diabetes. Es por ello que se conmemora este día para reflexionar sobre este hecho. Sin embargo, muchos se preguntan sobre el origen de la fecha.

El Día Mundial de la Diabetes fue creado en 1991 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional de la Diabetes (FID), lo anterior como respuesta al aumento de la preocupación por la creciente amenaza para la salud que representa la enfermedad. Asimismo, la fecha tiene como objetivo informar las causas, síntomas, tratamiento y las complicaciones asociadas a la diabetes.

Asimismo, el 20 de diciembre 2006 la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió designar el 14 de noviembre como la fecha del Día Mundial de la Diabetes, lo anterior por el aniversario del nacimiento de Sir Frederick Banting, quien descubrió la insulina junto con Charles Best en 1922. Asimismo, la Asamblea alentó a todos los Estados miembros a combatir la enfermedad con el desarrollo sostenible de sus sistemas de atención de la salud. Y tener presentes objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente.

Día Mundial de la Diabetes 2023, foto: especial

¿Qué es la diabetes?

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas del ser humano ya no produce la insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza de manera eficaz la insulina que se produce. Asimismo, el efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia, es decir, el aumento de azúcar en la sangre. Hay al menos 3 tipos de diabetes: Tipo 1, Tipo 2 y la diabetes gestacional. La diabetes Tipo 1 se da normalmente en jóvenes e infantes, mientras que la 2 se inicia en la edad adulta. Finalmente, la gestacional surge durante el embarazo.

Desde 1980, el número de personas que padecen diabetes en el mundo se ha cuadruplicado. Se estima que al menos 425 millones de adultos en el mundo padecían diabetes en 2017, cuando en el siglo pasado solamente eran 108 millones. Este crecimiento se ha notado sobre todo en América Latina, donde la diabetes es la cuarta causa de muerte en la zona. Asimismo, todos los tipos de diabetes pueden provocar complicaciones en diversas partes del organismo, así como incrementar el riesgo de muerte prematura.

