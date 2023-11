Buen Fin 2023: Así es como puedes denunciar las estafas y proteger tus compras

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Con la llegada de El Buen Fin 2023, la emoción de los consumidores se mezcla con la necesidad de tomar precauciones ante posibles fraudes. La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) ha lanzado una serie de recomendaciones para salvaguardar a los compradores durante este periodo de ofertas, del 17 al 20 de noviembre. Esta iniciativa, que se ha convertido en una tradición anual para fomentar el consumo y dinamizar la actividad económica, cuenta con la colaboración de diversas instituciones, como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda, para alertar sobre riesgos y precauciones.

Transacciones Electrónicas: Extremar Precauciones

En el ámbito de las transacciones electrónicas, la PROFECO destaca la importancia de extremar precauciones. Al realizar pagos en línea, se aconseja verificar que el sitio web tenga certificados de seguridad y conexión mediante el protocolo HTTPS. Además, se sugiere evitar el uso de redes Wi-Fi públicas y optar por métodos de pago seguros, como tarjetas virtuales o sistemas reconocidos. La premisa es simple: precaución en cada clic.

Información Previa a la Compra: La Clave de la Seguridad

La PROFECO hace hincapié en la importancia de la información previa a la compra. Antes de realizar cualquier transacción, es esencial verificar la reputación del vendedor y revisar las opiniones de otros usuarios. Ofertas que parecen demasiado buenas deben tratarse con cautela, ya que podrían ser señuelos para estafas. No proporcionar información personal sensible a través de correos electrónicos o mensajes no solicitados es una regla básica.

Operaciones en Efectivo: Vigilancia en Cajeros Automáticos

Con el aumento de transacciones en efectivo durante El Buen Fin, la PROFECO destaca la importancia de la vigilancia en cajeros automáticos. Se aconseja verificar visualmente la presencia de dispositivos extraños o cámaras que comprometan la seguridad de la transacción. La recomendación adicional es no aceptar ayuda de desconocidos en cajeros automáticos y conservar el comprobante de la transacción.

Medios de Pago Digitales: Descargas Seguras y Revisión Constante

En el uso de medios de pago digitales, se insta a los consumidores a descargar aplicaciones solo desde fuentes oficiales y mantenerlas actualizadas. Activar la autenticación de dos factores siempre que sea posible es una capa adicional de seguridad. Revisar detenidamente los estados de cuenta para detectar transacciones sospechosas es una práctica que la PROFECO enfatiza, haciendo hincapié en la importancia de denunciar cualquier irregularidad de inmediato.

Recomendaciones Generales para un Buen Fin Seguro

En términos generales, se recomienda conservar todos los comprobantes de compra y los términos y condiciones de las ofertas adquiridas. En caso de problemas con la compra, la PROFECO está disponible para recibir denuncias a través de canales oficiales. El objetivo es fortalecer la conciencia y la seguridad de los consumidores durante este periodo, asegurando transacciones libres de fraudes y fomentando un consumo informado.

Ante posibles irregularidades, los consumidores tienen opciones. Pueden exigir el cumplimiento de las condiciones promocionadas, aceptar una alternativa equivalente o cancelar la compra y recibir el reembolso de la diferencia económica del producto. La PROFECO ha implementado un operativo especial para garantizar una experiencia de compra satisfactoria durante El Buen Fin, con servicios de orientación y asesoría disponibles en horario extendido.

El Buen Fin 2023 ofrece oportunidades tentadoras, pero la clave está en la precaución y el conocimiento de los derechos del consumidor. Siguiendo las recomendaciones de la PROFECO y otras instituciones, los consumidores pueden disfrutar de las ofertas sin comprometer la seguridad de sus transacciones. En caso de irregularidades, la denuncia y la búsqueda de asesoría son herramientas clave para protegerse durante este evento comercial. ¡Prepárate para disfrutar de un Buen Fin 2023 seguro y beneficioso!

Fuente: Tribuna