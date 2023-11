Tras hallazgo de 7 fosas clandestinas, Madres Buscadoras de Jalisco lanzan fuerte exigencia

Comparta este artículo

Zapopan, Jalisco.- Hace aproximadamente 1 semana, trascendió la noticia de que un perro se paseaba por las calles de Zapopan, Jalisco con una extremedidad humana, en la que aún eran visibles algunos tatuajes. Más tarde se supo que los canes de la zona estaban desenterrando una serie de restos, los cuales se encontraban en fosas clandestinas. A raíz de esta dantesca noticia, el colectivo de Madres Buscadoras de Jalisco lanzó un fuerte mensaje a las autoridades.

Todo ocurrió en la colonia Brisas de la Primavera en el mencionado municipio, sitio en el que algunos locatarios denunciaron la presencia de un perro que vagaba por las calles con un brazo humano, esto alertó a las autoridades quienes se trasladaron a la mencionada comunidad junto al colectivo Luz de Esperanza para investigar, puesto tenían la teoría de que los canes habrían encontrado una fosa clandestina de la que se estarían alimentando.

Dicha creencia fue confirmada hace unos días, puesto al arribar al sitio encontraron no una, sino siete fosas cuya tierra había sido removida por los perros del sitio; también se reportó el hallazgo de restos con huellas de mordidas, lo que significaba que, en efecto, la fauna del lugar había utilizado a los difuntos como medio de consumo. Ante esta situación, el colectivo Luz de Esperanza lanzó un comunicado en el que le exigieron a las autoridades de la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas de Jalisco y al Instituto de Ciencias Forenses que no detengan las investigaciones en los próximos días y es que, este fin de semana se celebrará un megapuente con motivo al aniversario de la Revolución Mexicana, por lo que varias dependencias gubernamentales no trabajarán.

El colectivo reveló que temen que los animales continúen alterando la escena del crimen durante los días de asueto, asimismo, se encargaron de recordarle a las autoridades que, hasta el momento, se han localizado alrededor de 41 bolsas con restos humanos, por lo que las indagatorias en dicho predio deberían ser prioridad para la Fiscalía. Las féminas recordaron que sus familiares "ausentes" no tienen días "festivos".

"Nuestros familiares ausentes no tienen ni fines de semana ni días festivos, es indignante que la autoridad, al encontrarse rebasada, se guarde fines de semana y días festivos y no haya guardias que continúen con estos trabajos", sentenciaron.

Cabe señalar que esta noticia llega a casi una semana de la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador a Sonora, en aquella ocasión, un reportero cuestionó al mandatario morenista sobre las denuncias de Karla Quintana, quien aseguró que en México había cerca de 126 mil personas desaparecidas, cosa que el Jefe de Estado negó abiertamente y aseguró que se encargaría de demostrar que los extraviados habían sido encontrados.

""Había una intención de afectar al Gobierno que represento. La señora Karla y otros que estaban manejando esto forman parte de una organización supuestamente independiente pero les puedo garantizar que de derecha (...) Pero todo eso lo vamos a aclarar, porque no es nada más el que hayan alterado los padrones de desaparecidos, para que tengan un idea: No es cierto que haya 126 mil desaparecidos, no es cierto y lo vamos a probar."

