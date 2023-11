Captan pelea de Osiel Castro, exdiputado veracruzano, con su esposa; le habría sido infiel

Comparta este artículo

Boca del Río, Veracruz.- En redes sociales se hizo viral el video en el que aparece Osiel Castro de la Rosa, exdiputado veracruzano, quien fue el protagonista de una intensa pelea con su pareja sentimental en calles del municipio de Boca del Río. De acuerdo con lo que se puede escuchar en el material audiovisual, el pleito fue consecuencia de una presunta infidelidad del exlegislador del Partido Acción Nacional (PAN).

En el video se puede observar a la esposa del Osiel enfurecida mientras lo acusa de una infidelidad presuntamente cometida en la zona VIP del puerto. Los hechos se registraron cuando el hombre se encontraba en uno de los negocios más exclusivos de la zona. Sin embargo, jamás espero la aparición de su esposa, por lo que la situación se convirtió en todo un escándalo, el cual no tardó en viralizarse en las redes sociales.

Se informó que el video fue grabado por uno de los testigos en la zona de la pelea. En el material se observa a Osiel Castro al sujetar a una mujer que no para de insultarlo e incluso golpearlo. En tan solo 40 segundos quedó grabada la terrible situación, en la cual la mujer comienza a agredir de manera verbal al hombree y le exige no volver a su hogar, lo anterior debido a que lo habría descubierto en la infidelidad.

Captan pelea de exdiputado veracruzano con su esposa, foto: especial

“Hijo de tu perr* madre, amí no me vas a ver la cara de p*ndej*, hijo de la ching*d*, eres una mierd*”, exclamó.

Por su parte, el panista intentó acabar con la situación lo más rápido posible, por lo que quiso calmar a su pareja, aunque todos sus intentos fallaron, ya que la ira era demasiada. Asimismo, le pedía que terminara con el escándalo, ya que se trataba muy concurrida por la población en el municipio. Sin embargo, solo acrecentó la furia de la fémina, quien volvió a cargas en su contra. “Quédate con esa pu*a, quédate con ella. Y no te quiero en mi casa porque le llamo a la policía”.

Todo terminó cuando la esposa del panista decidió abordar un taxi que la esperaba afuera del negocio, no sin antes reiterarle que ya no quería saber nada del hombre, lo anterior después de descubrir la presunta traición. Hasta el momento, el sujeto no se ha manifestado, pero se llevó las críticas de los internautas en las redes sociales.

