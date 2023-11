Reportan grave a Cristian, joven agredido con gasolina e incendiado en Texcoco

Comparta este artículo

Texcoco, Estado de México.- Un joven de 18 años fue víctima del bullying en la escuela de mecánica automotriz CEDVA, en Texcoco, Estado de México. Dos de sus compañeros le rociaron gasolina en el pantalón y le prendieron fuego, los hechos se registraron la tarde del pasado 18 de noviembre, lo cual le generó quemaduras de segundo y tercer grado en las piernas y los genitales. Ahora, los familiares exigen justicia por Cristian la víctima de la situación.

En cuanto a la víctima, se trata de Cristian Carranza Camacho, quien acudió al plantel escolar en Texcoco para tomar un curso de mantenimiento de motocicletas; sin embargo, sus compañeros le rociaron gasolina y lo incendiaron, de acuerdo con la información proporcionada por la familia de la víctima se trata de un compañero de clases del joven, el cual decidió rociarle gasolina sobre el pantalón y uno más le prendió fuego con un encendedor los hechos ocurrieron ante la mirada de un profesor y los alumnos.

Asimismo, René Carranza y Rosalía Camacho, padres de la víctima, dieron entrevistas a medios de comunicación, en la cual contaron que su hijo era víctima de bullying debido a que no contaba con una motocicleta, motivo por el cual presuntamente sus compañeros de clase se burlaban de él, ya que la especialidad que cursaban es mecánica especializada en motos. Después de la agresión en su contra el joven fue trasladado a un hospital privado en Texcoco y los gastos médicos ascienden a 60 mil pesos.

Joven agredido en Texcoco, foto: especial

Por otro lado, el padre de la víctima señaló que los agresores no han dado la cara por lo sucedido; sin embargo, mencionó que la escuela le dio el nombre de uno de los involucrados. Además, explicó que no solamente son los gastos médicos, sino que también la cirugía y el tratamiento de su hijo que costarán 60 mil pesos, cantidad con la que no cuenta por lo que ahora buscan donaciones y le exigen una pago a la escuela por lo sucedido.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrir una carpeta de investigación por el caso y ya realizan las indagatorias correspondientes. Este martes 21 de noviembre Cristian fue trasladado en un auto particular al hospital de las Américas debido a que no contaban con una ambulancia para su traslado, también se reporta que su estado de salud es grave y necesitará estar más días hospitalizado.

Se debe de mencionar que familiares y amigos del joven atacado anunciaron que efectuarán diferentes movilizaciones y bloqueos en caso de ser necesario, lo anterior con el objetivo de que las autoridades de la escuela o del gobierno de Texcoco respondan por estos hechos. Asimismo, ya interpusieron una demanda judicial en contra de los dos jóvenes que agredieron a Cristian.

Fuente: Tribuna