Gobierno de AMLO desmiente acusaciones de espionaje del New York Times y reprocha a medios

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En una respuesta contundente, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador rechazó las acusaciones vertidas por el periódico estadounidense The New York Times, que señalaban a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de espiar a políticos y funcionarios opositores. Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección "Quién es quién en las mentiras," reprochó a los medios mexicanos por difundir la información del diario estadounidense, calificándola como falsa.

La investigación del New York Times, publicada el 9 de noviembre, afirmaba que la fiscal Ernestina Godoy había ordenado a Telcel entregar registros telefónicos, mensajes de texto y datos de localización de políticos opositores, entre ellos Santiago Taboada, precandidato del Frente Amplio por México a la Jefatura de Gobierno. La Fiscalía justificó esta acción alegando la búsqueda de información relacionada con investigaciones sobre secuestros y desapariciones.

Crédito: Internet

Sin embargo, García Vilchis destacó en la Mañanera que la información proporcionada por The New York Times es falsa. Argumentó que los números de oficio y carpetas de investigación publicados por el diario no coinciden con la nomenclatura utilizada por la Fiscalía capitalina. Además, señaló que la legislación no permite la vigilancia telefónica por más de 180 días, aspecto que habría sido ignorado en la investigación del medio estadounidense.

La encargada de desmentir las acusaciones también sugirió que la investigación del New York Times se ha utilizado como un instrumento político. Señaló que dicha información podría ser utilizada para influir en la votación de diputados de partidos como Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Revolución Democrática (PRD) en contra de la ratificación de Godoy como titular de la Fiscalía General por cuatro años más.

Este episodio plantea una disputa entre el gobierno mexicano y el medio estadounidense, poniendo en duda la veracidad de la información difundida. La reacción enérgica del gobierno de López Obrador sugiere una postura firme en la defensa de la integridad de sus instituciones y funcionarios, mientras que la polémica se intensifica en un contexto político ya de por sí tenso.

Fuente: Tribuna