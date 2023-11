"No soy lesbiana": Diputada del PT hace frente a señalamientos de amorío con Ana Gabriela Guevara

Comparta este artículo

Ciudad de México. - En una conferencia de prensa reciente, la diputada federal por el PT, Ana Laura Bernal, refutó en términos enérgicos las acusaciones hechas por su exesposo, Víctor Guzmán. Este último la había denunciado por corrupción y tráfico de influencias, además de alegar una presunta relación sentimental entre Bernal y la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara.

La diputada reafirmó su integridad y responsabilidad en la custodia de su hijo, un proceso que abarca seis años, priorizando en todo momento el bienestar del menor. Ante las acusaciones, Bernal declaró: "A quienes se atrevieron a señalarme, se equivocan; no me conocen, no saben de mí, ni de mi trabajo, ni de mi rectitud para llevar un procedimiento 'con pinzas' para sobrellevar la mejor niñez de mi hijo".

Las acusaciones de Guzmán se basaron en un incidente en Cancún, Quintana Roo, donde se realizó un operativo para asegurar al niño durante unas vacaciones con su padre. La diputada rechazó rotundamente tales señalamientos, calificándolos de infundados e incorrectos. Bernal aprovechó para reiterar su compromiso con la protección de su hijo y reveló que ha denunciado a su expareja por violencia doméstica y abuso sexual contra el menor, enfatizando su confianza en su hijo y su disposición a defenderlo.

La diputada concluyó la conferencia resaltando su disposición a la transparencia y su enfoque en el bienestar de su hijo, desmintiendo categóricamente las acusaciones presentadas en su contra. Respecto a la alegación de una relación sentimental con Ana Gabriela Guevara, Bernal aclaró enfáticamente: "No soy pareja de Guevara. Yo no soy lesbiana y si lo fuera, sería la primera en reconocerlo y estar orgullosa de serlo. Pero no es así".

Las acusaciones de Guzmán también incluyeron afirmaciones de manipulación de pruebas y solicitud de favores para impedir su convivencia con su hijo. La diputada rechazó todas estas alegaciones y se comprometió a enfrentar cualquier adversidad para proteger a su hijo.

Fuente: Tribuna