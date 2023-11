Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 23 de noviembre en la capital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta se espera tráfico en CDMX por las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones que se tienen proyectadas durante el día, sobre todo en la alcaldía Cuauhtémoc y en la zona centro de la capital. Además, se prevén nuevas acciones del Sindicato del Colegio de Bachilleres. Es por ello que las autoridades capitalinas piden a los conductores tomar las precauciones necesarias para no quedar varados.

En la alcaldía Cuauhtémoc la Organización de Profesores de Educación Básica (OPEB) en la Ciudad de México realizará una marcha a las 09:00 horas, partirá de la Estación “Isabel la Católica”, línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro a las Oficinas de la Secretaría de Educación Pública, ubicadas en Xocongo No. 58, Col. Tránsito. Asistirán en apoyo a la comisión que ingresará a las mesas técnicas con autoridades de la SEP, para solicitar salario justo para el 2024 y revalorización docente.

También en la alcaldía Cuauhtémoc Ex trabajadores de la Extinta Ruta 100 partirán a las 12:00 horas del Monumento a la Revolución a la Secretaría de Gobierno, ubicada en Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico. Exigen el pago del finiquito por liquidación del 28 por ciento. Asimismo, no se descarta la afectación de vialidades como medida de protesta, para la pronta solución de sus demandas.

Tráfico en CDMX hoy 23 de noviembre, foto: especial

Además, Jubilados y Pensionados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se reunirán a las 11:00 horas en la Sede de la Sección IX de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en Belisario Domínguez No. 32, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, realizarán la Asamblea para tratar diversos asuntos relacionados a las pensiones y jubilaciones; así como para recolectar víveres para los maestros de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), afectados tras el paso del huracán “Otis”.

Finalmente, la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” se reunirá a las 10:30 horas en el Plantel Balderas de la Escuela Preparatoria “Gral. Lázaro Cárdenas”, ubicada en Gabriel Hernández No. 32, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc. Efectuarán la Asamblea general en la que se tratará con respecto a la solución de sus demandas educativas y deportivas.

Fuente: Tribuna