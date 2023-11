Le prenden fuego a su compañero de clases; le rociaron gasolina sobre el pantalón

Comparta este artículo

Estado de México.- El bullying sigue siendo un tema activo, tal es el caso de unos alumnos que pusieron en riesgo la vida de su compañero. Lo que sería un día normal de aprendizaje, para Cristian Carranza fue un día lleno de pánico luego de que otros jóvenes le prendieran fuego. El muchacho de 18 años se encontraba como de costumbre en el taller de mecánica del Centro Educativo Grupo CEDVA, situado en Texcoco, Estado de México, en donde realizaba algunas actividades de la carrera cuando los agresores le rociaron gasolina y accionaron un encendedor.

Una cámara de seguridad captó el momento exacto en el que la clase de mecánica de motocicletas transcurría sin ningún sobresalto, cuando un individuo le arrojó el líquido inflamable. De acuerdo con la víctima, al notar que su ropa estaba empapada, se dirigió de inmediato al baño para limpiarse. Fue entonces cuando una segunda persona sacó un encendedor.

Estábamos en una clase y un compañero me tiró gasolina, yo iba para el baño a limpiarme y uno que traía un encendedor y me prendió el pantalón", contó Carranza.

La desesperación invadió a Cristian, quien intentó sofocar las llamas que consumían las telas. Una de sus compañeras lo ayudó y utilizó una chamarra para apagar el fuego. El alumno no recibió atención inmediata, pues aunque se pidió una ambulancia, los servicios médicos se demoraron en llegar. Debido a la tardanza, el dolor que sufrió Cristian se extendió por horas. Fuentes informaron que el joven sufrió graves quemaduras. Su familia se enfrenta a problemas para cubrir los costos de cirugía, pues el seguro escolar sólo aporta 50 mil pesos, insuficientes para pagar todos los cuidados hospitalarios que se requieren.

Trascendió que la profesora no hizo nada pese a la urgencia, por el contrario, sólo se quedó observando. Asimismo, la escuela se ha mantenido hermética en torno al caso, no ha notificado sobre las acciones que tomará contra los responsables. Cristian confesó que sus compañeros lo han acosado desde hace tiempo y las burlas eran constantes porque no tenía una motocicleta.

Las autoridades de seguridad ya tomaron cartas en el asunto y aprehendieron a uno de los implicados. Se trata de Óscar 'N'. Elementos de seguridad lo remitieron al Centro Penitenciario y de Reinserción Social 'Molino de las Flores' en esta localidad donde quedó a disposición de un juez. Se le investiga por su posible participación en lesiones dolosas agravadas.

Fuente: Tribuna