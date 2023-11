Vicente Fox llama a Mariana Rodríguez "dama de compañía"; ella responde "no le permito que me hable así"

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- El pasado 24 de noviembre, en la red social X, antes llamada Twitter, el periodista Pedro Ferriz Hijar dio a conocer su proyecto que consiste en "dar a conocer todo sobre Samuel García", el cual sirve como un reportaje del gobernador de Nuevo León, donde habrá revelaciones acerca del pasado de su familia, así como las polémicas de lavado de dinero y relaciones con el crimen organizado del estado.

Ferriz comunicó que la investigación busca informar lo que hay detrás de los hermanos de Mariana Rodríguez Cantú, esposa del aspirante presidencial, Samuel García por Movimiento Ciudadano. Asimismo, el periodista asegura que dará a conocer el funcionamiento de las empresas de la influencer. "Y estoy armando todo para ahora dar a conocer TODO sobre @samuel_garcias".

Su pasado su familia y el Narco Su lavado de dinero, los hermanos de Mariana y sus empresas 'exitosas' Sus constantes infidelidades y borracheras. Marianis es su único eslabón con una mediana popularidad La apuesta de @DanteDelgado es un error. Samuel acabará en una estrepitosa caída. ", fue el mensaje completo con el que el conductor de Despierta TV se refirió a la campaña presidencial de García.

Es a raíz de lo anterior, que el expresidente mexicano, Vicente Fox Quesada, publicó en la misma red social "PEDRO, CUENTANOS LA HISTORIA!! HAY MUCHO DETRÁS DE ESA SONRISA Y ESA DAMA DE COMPAÑÍA". Después de ello, los reclamos de los usuarios no se hicieron esperar pues calificaron el mensaje de "vulgar e irrespetuoso".

Mariana Rodríguez respondió al mensaje del exmandatario diciendo que ella no es una "dama de compañía", sino "mujer, licenciada, empresaria, esposa y madre". Continuó a la réplica con que no iba a dejar que se le tratara así ni a ninguna otra mujer "no somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto y menos de esa forma tan vulgar". Minutos después Fox volvió a publicar "Y ERES JEFA DE CAMPAÑA DE UN CANDIDATO DE CAMPAÑA".

El intercambio de palabras se dio en pleno marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mismo que se conmemora este 25 de noviembre. Al respecto, Mariana volvió a responder a Fox y dijo que lo hecho por el exjefe del ejecutivo federal "se llama violencia".

Fuente: Tribuna