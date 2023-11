Denuncian a Vicente Fox por violencia política en contra de Mariana Rodríguez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de las polémicas publicaciones de Vicente Fox en contra de Mariana Rodríguez, primera dama de Nuevo León y esposa del gobernador regiomontano, Samuel García, en las que el expresidente la catalogó como "dama de compañía", el equipo de precampaña del mandatario neoleonés ya reaccionó y decidió presentar una denuncia por violencia política.

En ese sentido, fue Jorge Álvarez Máynez, coordinador de campaña del precandidato del MC a la presidencia de la República, Samuel Garcia, el encargado de presentar ante las autoridades electorales una denuncia en contra de Vicente Fox por las declaraciones en contra de Mariana Rodríguez en redes sociales, acto que se calificó como violencia política y se buscará el castigo pertinente en contra del panista.

Asimismo,fue a través de redes sociales donde Álvarez Máynez compartió una fotografía del documento que presentó ante las autoridades de la Unidad Técnica de los Contenciosos Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE). Asimismo en el propio documento se puede leer que el motivo de la denuncia es por violencia política en razón de género contra Mariana Rodríguez, por lo que ahora solo se espera la respuesta del organismo.

Denuncia en contra de Vicente Fox, foto: especial

“Denunciar la infracción a diversas disposiciones electorales por la comisión de violencia política con elementos de género contra de la C. Mariana Rodríguez Cantú, derivado de publicaciones efectuadas en la red social denominada X el 25 de noviembre del 2023, lo cual vulnera sus derechos políticos electorales, así como la normativa electoral y los principios que rigen un proceso comicial”, se lee.

Se argumenta que Vicente Fox habría vulnerado los derechos políticos- electorales de la influencer por los comentarios publicados en redes sociales, en los cuales la llamó “dama de compañía” del precandidato emecista. Lo anterior tuvo respuesta por parte De Mariana Rodríguez, quien señaló que los comentarios de Fox no eran bien recibidos ante el significado que esta podría significar. “Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer”, destacó.

Fuente: Tribuna