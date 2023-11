Estos son los tres nuevos impuestos ecológicos que busca Delfina Gómez en Edomex

Comparta este artículo

Toluca, Estado de México.- Delfina Gómez sorprendió a los habitantes del Estado de México, ya que propuso al Congreso de la entidad la implementación de tres nuevos impuestos para 2024; sin embargo, no será para todos, sino para las personas que contaminen, se trata de lo que llamó “impuestos ecológicos”, los cuales tienen el objetivo de reducir la emisión de contaminantes al agua, por la disposición, confinamiento y almacenamiento de residuos y el último por remediación ambiental en la extracción de materiales pétreos.

En ese sentido, el gobierno de Delfina Gómez propuso estos impuestos para castigar a quien contamine el agua, suelo y genere residuos. Con esta iniciativa, se orilla al uso de energías limpias para reducir el deterioro al ambiente. Por estos impuestos ecológicos, el Gobierno de la entidad busca obtener 331 millones 186 mil 318 pesos, lo anterior con estas cargas impositivas que entrarían en vigor en abril de 2024, es decir un incremento del 289 por ciento por el concepto de Emisión de Gases Contaminantes a la Atmósfera.

La iniciativa deberá ser analizada por las y los diputados locales quienes decidirán si se aprueban los nuevos gravámenes. En el caso del impuesto Ecológico a la Disposición, Confinamiento y Almacenamiento de Residuos están obligados a pagarlo las personas físicas y jurídicas colectivas y las unidades económicas o entidades federativas que generen residuos por sí mismas o a través de intermediarios realicen labores de disposición, confinamiento o almacenamiento de residuos sólidos urbanos o de manejo especial, en sitios de disposición final, rellenos sanitarios o centros integrales de residuos.

En cuanto al pago, este se determinará considerando 100 pesos por tonelada o fracción de residuos dispuestos, para quienes no alcancen la tonelada pagarán de manera proporcional. El pago se hará de manera mensual y la Secretaría de Medio Ambiente emitirá las reglas de operación en los primeros meses del año. El Estado, los municipios, los organismos autónomos y las entidades públicas no causarán el impuesto cuando se trate de la disposición, confinamiento o almacenamiento de residuos sólidos urbanos.

El de Remediación Ambiental en la Extracción de Materiales Pétreos, será obligatorio para quienes extraen este tipo de elementos, así como los productos derivados no reservados a la federación, por medio de trabajos a cielo abierto en el territorio estatal. El pago será mensual y se tomará en cuenta la cantidad extraída en metros cúbicos y el material: cobrarán 3 pesos por arcillas y material en greña; 21 pesos para la cantera, arenas, gravas, arenas silíceas, mezclas de minerales no metálicos, puzolanas, turbas, tezontle. Tepetate y piedras dimensionadas no preciosas, agregados pétreos y tepojal; las pizarras, rocas y travertinos será de 462 pesos, y el caolín 519 pesos.

