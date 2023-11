Vicente Fox cierra su cuenta de X tras denuncia de MC por insultar a Mariana Rodríguez

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León-. Después de que Movimiento Ciudadano denunciara al expresidente Vicente Fox por violencia política de género en contra de Mariana Rodríguez, éste eliminó su cuenta de la red social X, antes llamada Twitter. Asimismo el guanajuatense estuvo recibiendo varios ataques e insultos en su cuenta personal, mismos que respondía sin pedir perdón, lo que provocó más el enfado de los internautas.

Cabe recordar que esta denuncia de MC se deriva de los comentarios ofensivos de Fox hacia la influencer, pues la llamó "Dama de compañía", a lo que Mariana Rodríguez respondió "No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar". El exmandatario no cedió y siguió compartiendo contenido ofensivo en contra de ella.

El motivo de Fox fue que el periodista, Pedro Ferriz, dijo que estaba "armando" un reportaje para dar a conocer el pasado de Samuel García y Mariana Rodríguez, comunicado que el expresidente compartió para atacar a ambos

Las palabras de Fox fueron lanzadas cuando el comunicador Pedro Ferriz aseguró estar "armando todo" para dar a conocer el pasado de Samuel García y Mariana Rodríguez, publicación que fue compartida por el originario de Guanajuato con lo siguiente "Pedro debes contarnos, hay mucho detrás de una sonrisa y esa dama de compañía", en su hoy desaparecida cuenta de X. Hasta ahora no se ha pronunciado por ninguna otra red social.

En México ¿cuáles son las sanciones o castigos por violencia de género? En 2019, se aprobó que la violencia política en razón de género sea un delito electoral, lo que impone multas de 100 a 400 días y prisión de uno a tres años, esto es para aquellos que menoscabe o anule el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos-electorales de una o varias mujeres. El dictamen fue avalado por 417 votos a favor, en lo general y en lo particular.

Fuente: Tribuna