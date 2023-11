incMTY 2023 cierra con 420 mdd en inversión de Venture Capital y 42.8 mmdd en inversión extranjera

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- La edición 2023 de incMTY cerró con anuncios de inversiones por más 420 millones de dólares en inversión de Venture Capital y 42.8 mil millones de dólares en inversión extranjera; montos que sin duda impulsarán a los negocios, las startups y scaleups y al ecosistema de emprendimiento de Monterrey, México y América Latina.

Durante los 3 días del festival de emprendimiento e innovación impulsado por el Tecnológico de Monterrey, más de ocho mil asistentes, presenciaron las ponencias de los más de 200 conferencistas que, a través de charlas, talleres y diversas actividades compartieron estrategias y consejos para fortalecer los negocios y los emprendimientos. Rogelio de los Santos, presidente de incMTY, señaló que la evolución del festival apunta a la próxima década, en la que se buscará que la innovación y sostenibilidad sea prioridad en la vida de las personas.

Queremos seguir celebrando y apoyando el emprendimiento. Ahora, le vamos a dar un énfasis especial a que vengan a incMTY a hacer negocios y a construir un mejor porvenir", comentó.

Además señaló que para los próximos 10 años, el festival ayudará a que Monterrey pase de 19 mil dólares de PIB per cápita a 30 mil dólares, y que para ello se requiere de todo el esfuerzo y energía de las y los empresarios, innovadores y gente talentosa para llegar a ese nivel. Iván Rivas, secretario de Economía de Nuevo León, se expresó así del festival: "incMTY es una plataforma de desarrollo económico que une la innovación y el emprendimiento de alto impacto con la inversión. El gobierno del estado de Nuevo León va a seguir participando para fortalecer nuestro hub de innovación de talla mundial. Crear y atraer empresas de tecnología es una visión que compartimos con incMTY".

Future Now, la nueva feria de Innovación y tecnología de incMTY, define 6 verticales que guiarán hacia el futuro a la plataforma de emprendimiento del Tec de Monterrey: Climate Tech, Health Tech, Retail, Food Tech & E- commerce, Manufactura 5.0 & Software 5G, Mobility Tech y Fintech. En dicha Feria se tuvo la participación de más de 80 marcas exhibiendo su innovación, entre ellas empresas líderes patrocinadoras como Telcel, Outer Ring, Daikin, AFIRME, Banorte, Tim Hortons, Secretaría del Trabajo del gobierno de Nuevo León, OCV y OCC Mundial. Y expositores como Alibaba, Tesla, Siemens, ICONN, CHUBB.

Asimismo, estuvieron presentes 50 startups y scaleups, además con la alianza de Nuevo León 4.0 se desarrolló el pabellón de industria 4.0. Y por otro lado la Feria de Talento incMTY Talent, que tiene como objetivo principal establecer un puente sólido y efectivo entre grandes corporativos que buscan fortalecer y expandir sus operaciones en nuestra comunidad y talentos emergentes en búsqueda de trabajo relacionado con tecnología e innovación.

Algunos de los speakers destacados que se presentaron en esta onceava edición fueron: Reid Hoffman, co- fundador de Linkedin y líder Blitzscaling Academy; Iván Lansberg, socio fundador de Lansberg Gersick Advisors, Nikki Greenberg Founder, Real Estate of the Future, Angela Gómez, presidenta de SAP México, Brian Requarth, fundador de Viva Real y cofundador de Latitud; Juan Carlos Zuazua, CEO de Viva Aerobus; Alexandra Cousteau, co-founder y presidenta Oceans 2050, Alejandro Preinfalk, CEO y presidente de Siemens México; Bill Weeks, director AI for Health de Microsoft; así como Alfonso de los Ríos, co-founder & CEO Nowports.

Fuente: Tribuna