AMLO defiende Plan de Reconstrucción de Acapulco: "Hay que apoyar más a la gente pobre"

Ciudad de México.- El pasado miércoles 1 de noviembre, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en presencia de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, y la secretaria de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde Luján, presentó el Plan General de Reconstrucción de Acapulco. Esta es una estrategia para levantar una de las zonas turísticas más importantes de México, la cual quedó devastada tras el paso del ciclón 'Otis', huracán de categoría 5.

AMLO defiende Plan de Reconstrucción de Acapulco. Foto: Internet

Si bien el Plan de 20 puntos se concentra en atender a las personas de escasos recursos, empresarios reclamaron al Gobierno Federal que este no destinara más dinero a las grandes compañías en las zonas turísticas de Acapulco, uno de los municipios destruidos por el huracán 'Otis', junto con Coyuca de Benítez. El presidente AMLO respondió a las críticas y aseguró que es indispensable "apoyar más a la gente pobre".

En la conferencia 'mañanera' de hoy, viernes 3 de noviembre del 2023, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano defendió su Plan de Reconstrucción de Acapulco, el cual señala dar más apoyos de los programas del Bienestar a la gente afectada por el paso de 'Otis'. Apuntó que "hay ayuda para todos", pero que hubo personas que se quedaron sin nada, y que por ello, se debe dar prioridad a este sector de la población.

Se les ayuda a todos, pero se tiene que apoyar más a la gente pobre, a la gente más necesitada que es la mayoría; hay quienes perdieron sus casas, perdieron sus muebles, no tienen estufas, no tienen refrigerador, no tienen camas, lo primero tiene que ser a ellos", expresó el presidente de México en el Palacio Nacional.