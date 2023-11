Exhiben en VIDEO a papá de Patricio Pereyra; también agredió a un guardia de seguridad

Comparta este artículo

Puebla, Puebla.- La noche del pasado martes, 28 de noviembre, se viralizó un video en el que un joven agredía a un guardia de seguridad en Lomas de Angelópolis, en Puebla. Debido a que, hasta el momento en el que se filtró el clip a X (red social anteriormente conocida como Twitter) no existía ninguna demanda en contra del agresor, los usuarios de la aplicación de Elon Musk decidieron hacer justicia por mano propia y filtraron toda la información del atacante, quien más tarde fue identificado como Patricio Pereyra, estudiante de la Universidad Anáhuac.

La gente de X no se quedó conforme con ventilar la identidad del joven, sino que también filtraron que la familia de éste era tan conflictiva como él. La primera en ser exhibida fue la madre de Patricio, Paola Mercenario, quien agredió a una mujer en una plaza comercial de Cuernavaca, Morelos. Según información de redes sociales, la fémina le propino una golpiza a otra persona identificada como Fernanda García. Aunque se desconocen todos los detalles, se estima que el pleito pudo derivarse de una crisis marital.

Esto no fue todo, ya que, horas más tarde, trascendió un tercer video en el que se aprecia a un hombre insultar a otro guardia de seguridad y sí, es quien te imaginas, se trata de Carlos Pereyra, padre de Patricio, quien en un hecho similar arremetió en contra de un trabajador porque no le permitió el paso a su casa. Los hechos fueron captados en un video de 32 segundos, donde se ve al sujeto decir palabras altisonantes y lanzar diversos tipos de amenazas.

“¿Cómo no me pueden abrir? Si soy el propietario de la casa (…) Y este brother ya me ha visto muchas veces. Ya es persona, cab… Puedo pagar la multa que sea a la ver...La demanda que sea y partirte tu mad… entonces bájale de hue… ¿entendiste? Cuando me veas en la moto déjame entrar, y si me van a mujltar no hay ped… Váyanse mandando la multa”, se puede apreciar decir al sujeto.

Mientras tanto, el guardia de seguridad solo asiente y declara: “Sí señor. No vuelve a pasar”. A diferencia del caso de Patricio, éste no se viralizó en redes sociales, pero dado a la gran difusión que tuvo el evento en el que el joven agredió físicamente al guardia de seguridad, este tipo de cosas no tardaron en salir a la luz, motivo por el que la gente criticó ampliamente a los padres de Pereyra, recalcando que ‘la manzana no cae demasiado lejos del árbol'.

¿Quién es el padre de Patricio Pereyra?

Según algunos informes, Carlos P es dueño de una consultora y cuenta con empresas en la Ciudad de México, Puebla y Cuernavaca. Supuestamente, la familia de Patricio es considerada como un tanto conflictiva, puesto según datos de Infobae el progenitor del estudiante de la Universidad Anáhuac cuenta con expedientes en el Poder Judicial de Morelos por problemas familiares no definidos. Hasta el momento, esto es todo lo que se sabe sobre los Pereyra.

Fuentes: Tribuna