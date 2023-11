Filtran dato que daría un giro en los acontecimientos sobre el caso de Patricio Pereyra

Comparta este artículo

Puebla, Puebla.- Si algo es bien sabido por la gente que llega a ser cancelada masivamente, es que se debe tener cuidado de las personas de Internet, puesto cuando se unen son capaces de sacar todos tus 'trapitos sucios al sol', lo que significa que gran parte de tu vida estará expuesta para que miles de extraños, a quienes probablemente jamás verás en tu vida, hagan justicia propia por algún hecho que tú hayas cometido. El ejemplo más reciente de esto es lo ocurrido con Patricio Pereyra, estudiante de la Universidad Anáhuac que atacó a un guardia de seguridad.

Inicialmente, todos creyeron que el joven o su familia vivían en el fraccionamiento de Lomas de Angelópolis I, donde ocurrieron los hechos, pero dado a la gran difusión que tuvo el caso, la empresa dueña del edificio salió a brindar un comunicado que provocó un impactante giro en los acontecimientos y es que, todo parece indicar que ni Patricio ni su familia son residentes del lugar, lo que explicaría por qué la pluma no se levantó.

La noticia salió a la luz durante la jornada del pasado miércoles, 29 de noviembre (cuando el escándalo se encontraba en su apogeo) momento en el que el Consejo Directivo de Angelópolis A. C. y el personal Clúster 444 emitieron un comunicado en el que condenaban los actos de violencia que sufrió su trabajador, pero no solo eso, sino que también se desvincularon de todo tipo de relación con el denominado ‘junior de la Anáhuac’ asegurando que él y su familia no eran ni propietarios ni residentes del fraccionamiento.

“El perpetrador de los hechos, así como sus familiares no sostienen ningún tipo de vínculo con el condominio, es decir no son propietarios ni arrendatarios de ninguna unidad privativa del Clúster”, lo que finalizó con los rumores de que el joven se comportó de la manera en la que lo hizo porque su familia fuera dueña del lugar.

Asimismo, el documento reveló que los hechos ya son investigados por la Fiscalía General del Estado de Puebla y aseguraron que se encuentran colaborando con las autoridades para que todo se resuelva de la mejor forma posible; mientras tanto, Grupo Vima, compañía encargada de prestar el servicio de seguridad privada para el condominio, reveló que están amparados para este tipo de casos y que tienen documentación con la que pueden comprobar que sus trabajadores son mayores de edad y están ampliamente capacitados para su puesto.

Vima también confirmó que no han despedido a Jonathan N y aseguraron que le están otorgando apoyo médico, legal y psicológico, hecho que fue corroborado por la propia víctima durante una entrevista con Azucena Uresti, donde indicó que la compañía no lo había dado de baja, tal y como se dijo en redes sociales, sino que únicamente lo cambiarían de sede de trabajo para que pudiera continuar realizando lo que le gustaba: ser guardia de seguridad.

