Simpatizantes de Samuel García fueron quienes irrumpieron en Congreso de Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- En medio de la designación de Luis Enrique Orozco como gobernador interino de Nuevo León, varias personas irrumpieron en el Congreso del estado, mismas que fueron identificadas como simpatizantes de Samuel García y Movimiento Ciudadano. En redes sociales, se logró precisar que uno de los reventadores es Jonatan Torres, militante de MC, también participó el coordinador de MC Miguel Dávila.

Cabe destacar que en su Instagram personal, Dávila reconoció haber ido al congreso de Nuevo León, pero sin ninguna intención de violencia, todo lo contrario, alegó una "manifestación pacífica", por lo que negó ser jefe de los porros. Otros participantes de la agresión, fueron Daniel Torres, coordinador de Biodiversidad y Dulce Reyna Rodríguez Durán. Las fotos también evidenciaron a Hiram Bernal, excandidato al Distrito 16 del estado norteño.

Gerardo Ruiz, esposo de la regidora Alejandra Morales de San Nicolás, también fue visto en el zafarrancho. En tanto, la diputada Norma Benítez reconoció que Movimiento Ciudadano ayudó a "ciudadanos" de todo el estado a ingresar al Congreso, a fin de defender su derecho a "escuchar la sesión". Por su parte, Mariana Rodríguez defendió a su esposo tras la trifulca que se generó en el Congreso.

Tenemos una oportunidad histórica de hacer un cambio por todas las mujeres del país, las niñas y los niños. Si en Nuevo León estaba descuidado, no me quiero imaginar a nivel nacional.... Estos golpes que vienen de otras fuerzas políticas son de miedo más que de otra cosa y no hay nada que esconder, Samuel y yo siempre hemos dado la cara en absolutamente todo y vamos a dar la lucha", declaró la influencer en entrevista con medios locales de Monterrey.