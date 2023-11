Xóchitl Gálvez arremete contra el gobierno federal por falta de combate al crimen en Michoacán

Michoacán.- El estado de Michoacán enfrenta una grave problemática de inseguridad que el gobierno federal ha descuidado, denunció la responsable de la construcción del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz. Durante su visita a la ciudad de Morelia, Gálvez sostuvo una reunión con empresarios locales, quienes expresaron su profunda preocupación por la creciente ola de extorsiones que están afectando a los productores de aguacate y limón.

En el encuentro con la prensa, Gálvez destacó la gravedad de la situación, mencionando que en algunos municipios, incluso se reconoce que ciertos grupos delictivos tienen el control. Esta situación es altamente delicada y requiere una atención inmediata por parte del gobierno federal. La candidata manifestó su preocupación por la problemática de la deforestación, los asuntos ambientales y, especialmente, la violencia que enfrentan las mujeres. Los índices de asesinatos, desapariciones y feminicidios en Michoacán son alarmantes y necesitan ser atendidos con urgencia.

En sus palabras, "Michoacán tiene un problema grave de inseguridad que el gobierno federal debería atender". Durante su visita, Gálvez enfatizó la necesidad de trabajar a nivel local con los alcaldes y reconoció el trabajo del alcalde de Morelia, quien ha logrado reducir significativamente los feminicidios en la ciudad. Sin embargo, también hizo hincapié en la importancia de la cooperación entre los gobiernos locales y estatales, ya que a veces parece que estos últimos están en contra de los alcaldes que están logrando mejoras en la seguridad.

La candidata sostuvo que la situación de los feminicidios y las desapariciones de mujeres en Michoacán es extremadamente preocupante. Se comprometió a impulsar una estrategia de prevención y combate contra los grupos criminales que amenazan a la población femenina. Durante su encuentro con mujeres de Michoacán, Gálvez expresó su empatía y compromiso al declarar

No puedo evitar decirles que me voy con el corazón apachurrado, pero también me voy con un compromiso tremendo de que tenemos que darle la vuelta a esto que están viviendo ustedes como mujeres aquí en Morelia, aquí en Michoacán