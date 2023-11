Funcionario de Lía Limón atacado en Álvaro Obregón perdió el ojo, anuncia la alcaldesa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después del terrible atentado en contra de Juan Pablo Izquierdo Medina, colaborador del gobierno de Lía Limón en la alcaldía Álvaro Obregón, su estado de salud se reporta como muy grave. En ese sentido, la alcaldesa dio una noticia que conmoción a la población, ya que informó que el funcionario de la demarcación perdió el ojo izquierdo.

De acuerdo con la alcaldesa en Álvaro Obregón Juan Pablo izquierdo perdió el ojo y ahora fue sometido a una cirugía maxilofacial incluso la funcionaria capitalina informó que el hombre podría perder el ojo derecho también por lo que hizo un llamado a las autoridades de la Ciudad de México para investigar a fondo el caso y encontrar al responsable de este intento de homicidio.

“Ahorita está empezando su intervención, lo están sometiendo a una cirugía maxilofacial y entrará también el cirujano de órbita; afortunadamente el balazo no penetró el cráneo, afortunadamente, pero sí le explotó el ojo izquierdo y ojalá el derecho se salve”, dijo la alcaldesa.

Atentado en Álvaro Obregón, foto: especial

Por otro lado detalló que visitó al funcionario en el hospital lo cual repetirá durante la tarde de este lunes 6 de noviembre para conocer el resultado de la operación a la que fue sometido. Incluso habló sobre Juan Pablo y aclaró que no tenía y no tiene enemigos Por lo cual se investigará el móvil de este atentado. “No tengo la menor idea y no me quiero adelantar, lo que sí les puedo decir es que Pablo no tenía y no tiene enemigos"

Calificó a su colaborador como un hombre de bien y leal así como un sujeto de trabajo. "No le conozco enemigos, ni yo, ni su familia ni los demás colaboradores, y por supuesto, estoy convencida que esto se tiene que investigar y aclarar”, resaltó. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya tiene las imágenes del delincuente armado que disparó contra el jefe de servicios generales de la Alcaldía Álvaro Obregón.

