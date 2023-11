AMLO asegura que se ha reunido con víctimas del huracán 'Otis' en Guerrero

Ciudad de México.- Desde el pasado miércoles 25 de octubre del 2023, cuando el huracán 'Otis' golpeó el estado de Guerrero con la fuerza de un ciclón categoría 5, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha sido blanco de críticas por sus opositores, debido a que se señaló que tardó en atender la emergencia; esto pese a que se informó que, lamentablemente, se cortaron todas las vías de comunicación.

El mandatario tabasqueño ha sido duramente criticado incluso cuando arribó al Puerto de Acapulco la tarde de ese mismo miércoles (una fotografía de él atrapado en una camioneta Jeep se volvió viral). No obstante, este martes 7 de noviembre, el presidente AMLO defendió su labor, pues aseguró en rueda de prensa que ha visitado la zona devastada por el huracán 'Otis', el cual dejó un saldo de 48 muertos, hasta ahora.

En su intervención, López Obrador dejó en claro que sí ha visitado Acapulco; incluso apuntó que recorrió toda la zona afectada y que habló con la gente damnificada; así lo señaló este martes, en su tradicional 'mañanera' efectuada en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional.

Vamos a la reunión en la Base Naval de Acapulco. Ya hemos estado con la visita de hoy en tres ocasiones en Acapulco y lo digo porque los adversarios, politiqueros, han sostenido de que no he ido a Acapulco y fui desde el primer día y recorrí, todo y hablé con la gente y me di cuenta de todos los daños y de los que había que hacerse para llevar aa cabo el plan de reconstrucción", expresó el jefe del Ejecutivo Federal mexicano.