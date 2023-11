Programa Entérate de hoy martes 7 de noviembre: Confirman 48 muertos por el huracán 'Otis'

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El conductor y periodista Jorge Salazar te comparte las noticias más importantes de Sonora, México y el Mundo en el programa Entérate de hoy, martes 7 de noviembre del 2023. El país sigue de luto tras el paso del huracán 'Otis' en el estado de Guerrero; el número de muertos subió a 48 y las labores de rescate continúan; así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sobre temas locales, hay buenas noticias en Cajeme: El alcalde Javier Lamarque revela que llegó a un acuerdo con Club Yaquis; ¿ya no se irán? Y una noticia de no creerse: Se roban postes de luz, hay trabajadores del Ayuntamiento cajemense estarían involucrados. En otra parte, en su visita a Hermosillo, la senadora Xóchitl Gálvez aseguró que no es normal la violencia en la entidad. Muere ‘El Wiko’, de Caborca, viral por ‘Alfredo, cálmate, por favor’.

En asuntos nacionales, Diputados aprueban en lo general presupuesto 2024, sin recursos para damnificados de Guerrero. En temas internacionales, este martes 7 de noviembre del 2023 se cumple un mes de guerra entre Israel y Hamás: los bombardeos ya suman más de 11 mil muertos. En tanto, en Estados Unidos (EU), el expresidente Donald Trump 'saca de quicio' a un juez en su cado de fraude fiscal.

Fuente: Tribuna