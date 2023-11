VIDEO: ¡Hazte a un lado 'MasterChef'! Ellos son considerados los mejores chefs de México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se dice que la cocina es la única rama del arte que llega a demorar varias horas en la producción de sus obras, las cuales tienden a desaparecer en cuestión de minutos. Es por ello que dicha industria es tan competida en cualquier parte del mundo, ya que, tiene la responsabilidad de alimentar a los comensales de manera saludable (y no tan saludable) al tiempo en el que se encarga de deleitar sus 5 sentidos.

Como es bien sabido, México es uno de los países que más atención le presta a la industria culinaria, no por nada, la cocina de este país es considerada como una de las mejores del mundo, por lo que estar en la lista de los 'mejores chefs de la República Mexicana' es un merito que realmente debe tomarse en cuenta. Por ello, a continuación descubrirás quienes tienen el privilegio de ser considerados como eminencias de la cocina.

Enrique Olvera

Enrique Olvera es conocido como uno de los mejores chefs de México

No importa qué top de chefs estés revisando, su nombre siempre estará a la cabeza. Este famoso artista de la cocina se formó en el The Culinary Institute of America, donde se graduó con los máximos honores. Tras ello, ganó experiencia laboral en Chicago, para tiempo después regresar a México. En el año 2000 abrió su famoso restaurante Pujol, el cual se encuentra entre los mejores 50 restaurantes del mundo. También es reconocido por haberse encargado de formar a varios chefs de gran nivel en el país.

Daniela Soto-Innes

Daniela Soto-Innes es de las mejores chefs de México

Créditos: Internet

Es considerada como la chef más joven en entrar a la lista de The World's 50 Best Restaurants. Con tan solo 33 años, Daniela ha recibido varios logros en la industria de la cocina y actualmente se encuentra al frente del Willow Inn, en Washington, Estados Unidos. Fue una de las alumnas de Olvera e incluso trabajó en el Pujol.

Carlos Gaytán

Carlos Gaytán es uno de los mejores chefs de México

Créditos: Internet

Originario del estado de Guerrero, Carlos Gaytán encontró su pasión por la comida desde muy joven, debido a que ayudaba a su familia a cultivar verduras y a sembrar alimentos. A los 20 años, viajó a Chicago motivado por el sueño americano. Esto lo llevó a trabajar para el Sheraton Milwaukee North Shore como lavaplatos, donde su amor por la cocina resurgió con gran fuerza. Al año de ingresar a trabajar en el mencionado restaurante, Carlos se convirtió en uno de los cocineros del lugar. Actualmente, es uno de los chefs más conocidos del país.

Gabriela Cámara

Gabriela Cámara está especializada en la comida marina

Créditos: Internet

Oriunda de Chihuahua, Gabriela es descendiente de familia italiana, quienes le inculcaron el amor por la comida desde que era muy joven. En determinado momento se armó de valor para abrir su propio restaurante en la Ciudad de México: Contramar, el cual está especializado en la gastronomía marítima. Cámara se inspiró en los negocios que visitó de niña a lo largo del Pacífico de México, donde la gente consumía pescado fresco. Su negocio fue un éxito total y actualmente cuenta con 12 restaurantes entre la República y algunas partes de Estados Unidos.

Fuentes: Tribuna