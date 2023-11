Ya está en casa: Evitan que Goliat sea sacrificado por morder a personas en Veracruz

Comparta este artículo

Orizaba, Veracruz.- Goliat, el perro labrador que fue capturado por las autoridades municipales de Orizaba, Veracruz al ser acusado de morder a por lo menos 11 personas, fue rescatado por activistas defensores de los animales, evitando así que fuera sacrificado. La mascota fue entregada a sus dueños tras poco más de 20 días de retención y los animalistas esperaron a las afueras de su casa para recibirlo con aplausos.

Con sombreros de fiesta y en medio de gritos y porras los activistas celebraron la salida del can. De igual manea indicaron que con este caso se sienta un precedente en la región, pues aunque haya quejas en contra de algún animal, las autoridades tienen la obligación que cumplir varios procedimientos antes de llegar al sacrificio del mismo, evitando así incurrir en abusos de autoridad.

Amigos les tenemos muy buenas noticias. Goliat ha sido liberado. Llevará su proceso en arraigo domiciliario, con su familia. Después de tenerlo más de 20 días incomunicado, hoy por fin está en su casa. Muchas personas seguiremos siendo la voz de Goliat, no permitiremos que lo pongan a dormir", escribió en redes sociales Rescate Animal Patitas Suaves.

Fue el pasado 17 de octubre, cuando Goliat fue retirado de su domicilio por personal de la Unidad de Manejo Animal (UMA) que señalaba que había quejas de vecinos que aseguraban que 11 personas habían sido mordidas por él. Al vencer el plazo de 10 días de la retención, Virginia López, dueña de Goliat, se enteró que pretendían dormirlo, por ello, buscó la ayuda de animalistas como Fátima del Ángel, quien difundió la historia en redes sociales.

Así comenzó una lucha legal de 3 semanas para salvar al perro. La UMA de Orizaba pretendía sacrificarlo, aún cuando no siguieron los procedimientos legales, ni siquiera para quitárselo a sus dueños. A pesar de las acusaciones de mordidas, solo se pudieron documentar dos casos, donde las personas no estuvieron en riesgo. Una de estas víctimas dijo que no quería que sacrificaran al perro, como pretendía hacerlo la UMA.

Goliat estuvo 21 días bajo reclusión y salió luego de que su propietaria cumpliera con la entrega de documentación, entre ellas fotos de las adecuaciones que se hizo al domicilio para garantizar que no se vuelva a escapar como ya lo hacía. El espacio donde tienen a Goliat fue protegido con mallas para que ya no pueda asomar la cabeza o salirse para hacer travesuras. Asimismo, se informó que fue vacunado y se encuentra saludable.





Fuente: Tribuna