Diputada morenista tacha a sus compañeros de "traidores"; se habrían negado a ayudar a Guerrero

Ciudad de México.- Morena traicionó a Guerrero, eso es lo que la diputada Selene Ávila considera, luego de que sus compañeros se negaran a destinar recursos económicos para ayudar a reconstruir el estado que el pasado miércoles 25 de octubre se vio azotado por el huracán 'Otis' de categoría 5, el cual tocó tierra a las 00:25 horas. Recordemos que el fenómeno natural dejó a su paso 256 mil casas sin electricidad, aproximadamente. Además, de dejar a los pobladores sin acceso a agua potable, ni alimentos. A la lista de daños se suman las más de 4 mil viviendas que sufrieron algún daño, de acuerdo con el recuento de Copernicus Emergency Management Services.

Medios han reportado que la ayuda ha llegado a cuenta gotas. El portal NMas informó que la escasez de agua sigue siendo un problema y que la necesidad de apoyo persiste. Por su parte, Publímetro ha notificado que los alimentos no son suficientes y ello ha sido razón por la que el precio de los productos se ha duplicado. En este sentido, Acapulco aún lucha contra las secuelas, por lo que Ávila y otros legisladores propusieron destinar el 15 por ciento de los excedentes petroleros a la reconstrucción de la infraestructura pública en la zona afectada.

No obstante, no transitaron sus propuestas dado que la mayoría de la bancada de Morena la rechazaron. Selene Ávila estalló contra sus colegas y los acusó de impedir que el apoyo llegue a manos de quienes más lo necesitan. Aseguró, por ello, que dentro del partido están los "traidores a la Patria". Ante tales declaraciones, la diputada se mantuvo firme y declaró que no le importaba si su actitud le costaba su puesto. A su vez, declaró que le avergonzaba formar parte de dicho partido.

Ellos mismos nos frenaron, el anhelo de justicia social es una simulación y si me cuesta el cargo se los entregó pero la dignidad jamás, vamos a luchar por Guerrero desde donde sea, los traidores a la patria están dentro de Morena, fuera los que impidieron que subieran a la patria, traidores".

La diferencia de opiniones ocurrió mientras discutían sobre el Presupuesto de Egresos Federal (PEF) para el 2024, mismo que recibió 266 votos a favor, 204 en contra y una abstención. El PEF tiene como objetivo dirigir los recursos a programas sociales, bajo la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador al inicio de su mandato.

¿Quién es Selene Ávila?

Además de su trayectoria como diputada, se desempeñó como reportera y conductora en distintos medios de comunicación, tales como ADN 40, TV Azteca, El Universal , Radio Fórmula, Político MX y el Canal 11. Tiene estudios en la carrera de Derecho y varios diplomados en materia de Reforma Electoral.

Fuente: Tribuna Sonora