Gobernador de San Luis Potosí genera críticas por su concepto de la amistad en evento charro

San Luis Potosí.- El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, ha generado controversia una vez más debido a sus declaraciones durante el Congreso y Campeonato Nacional Charro en el estado. Las polémicas palabras del mandatario giraron en torno a su concepto de la amistad y las situaciones en las que un verdadero amigo se involucraría.

Durante el evento celebrado el pasado 8 de noviembre, el gobernador Ricardo Gallardo hizo una controvertida declaración sobre la amistad que inmediatamente se convirtió en tema de conversación y críticas. En su discurso, Gallardo mencionó que algunos amigos están dispuestos a ayudar en situaciones extremas, incluso en actos ilegales, utilizando una metáfora para expresar su punto de vista.

El gobernador, vestido de charro, se refirió a situaciones hipotéticas en las que alguien mata a otra persona y llama a un amigo en busca de ayuda. Según su relato, un amigo auténtico se ofrecería a ayudar en la situación de diversas maneras. Sin embargo, el comentario más polémico surgió cuando mencionó a aquellos amigos dispuestos a ayudar a enterrar a la víctima con una pala, a los que calificó como "los amigos ching...es".

Después de sus declaraciones, Ricardo Gallardo intentó justificar su discurso alegando que se trataba de una "metáfora" que tomó de un pastor argentino llamado Dante Gabel. Publicó un video de Gabel en sus redes sociales y lo acompañó con una definición de "amistad incondicional". Según el gobernador, utilizó esta metáfora para expresar su agradecimiento a quienes apoyaron la realización del Congreso y Campeonato Nacional Charro en San Luis Potosí.

Esta no es la primera vez que el gobernador Gallardo se ve envuelto en polémicas debido a sus declaraciones. Hace unos meses, también fue objeto de críticas por lanzar insultos a los medios de comunicación cuando fue cuestionado sobre la muerte de un trabajador de la construcción en una de las obras emblemáticas de su administración.

Si no con qué nos divertimos,. Necesitamos diversión, lo que no saben es que a mi me gusta la sangre, me gusta ver arder el mundo, dijo ante los vitoreos de algunos de los asistentes