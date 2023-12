Ceci Flores presenta su libro 'Madre Buscadora' en la FIL; "Habla de nuestra lucha"

Hermosillo, Sonora.- En mayo de 2019, Ceci Patricia Flores Armenta creó el colectivo Madres Buscadoras de Sonora para encontrar a sus hijos desaparecidos, desde entonces no ha parado y aunque no ha hallado a los suyos ha podido localizar a miles de personas en fosas clandestinas.

Ahora, el testimonio de Ceci quedó plasmado en un libro titulado Madre Buscadora, donde cuenta su historia, la de una mujer, una madre que perdió a sus dos hijos y ha tenido que remover la tierra por años para tratar de encontrarlos.

En 132 páginas, Ceci Flores da rostro a su dolorosa historia, la de miles de desaparecidos que hay en México, de acuerdo con el portal de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) el organismo reconoce que hay una crisis de desaparición de personas que supera los 111 mil casos.

"El libro se llama Madre Buscadora y es de la vida que hemos llevado, la lucha que tenemos por buscar a nuestros hijos, habla de todas las búsquedas desde que empezó el colectivo, el por qué empezó y qué hemos hecho a raíz de que el 4 de mayo de 2019 fue la desaparición de mi hijo y que yo me vi en la necesidad de salir corriendo a buscarlo", expresó.

La líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora presentó su obra en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) en su edición 2023, este 1 de diciembre, evento en el que ya ha participado anteriormente.

La mujer que radica en Bahía de Kino, Sonora, dio el testimonio que escribió durante aproximadamente 4 meses pero que detrás de sus páginas lleva años de trabajo, sufrimiento, búsquedas y localización de restos calcinados y cuerpos enterrados en fosas clandestinas.

Yo ahorita me siento muy contenta de que la historia de mi vida en la lucha y de las muchas mujeres que están conmigo esté plasmada en un libro que va a ser para siempre, esperemos que de verdad estemos dejando huellas buenas en mucha gente que le hemos entregado a sus hijos con vida, otros no han sido con vida, pero ya han vuelto a casa. En este libro o solamente he escrito todo lo que he vivido, lo que he hecho en mi lucha y pues con mucho dolor, muchas lágrimas que me ha costado estar aquí", dijo.