Juez frena a Samuel García para competir en las elecciones "No podrá salir de Nuevo León"

Monterrey, Nuevo León.- Samuel García no puede hacer uso de su licencia para separarse del cargo, ni salir del estado hasta que no se resuelva la situación del gobernador interino, así lo ordenó el Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León. La resolución vino del magistrado Alberto Ortega Peza, por lo que García no podrá retomar su campaña presidencial este sábado 1 de diciembre, a pesar de que la licencia sí había sido otorgada días antes.

La queja fue presentada el pasado viernes por el Congreso del Estado de Nuevo León al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en la que se considera ilegal la forma de proceder del Juez Tercero de Distrito en Materia del Trabajo del Primer Distrito Judicial con sede en Ciudad de México, Gabriel Domínguez Barrios, pues busca limitar las facultades del Poder Legislativo de Nuevo León en el nombramiento del gobernador interino, Luis Enrique Orozco.

La queja se deriva de una suspensión concedida dentro del expediente de amparo directo 3656/2023, que está ligada a la designación del gobernador interino que suplirá a Samuel García, ya que este solicitó una separación de su cargo durante 6 meses para participar en el proceso electoral. Se argumenta que existe sentencia definitiva del TEPJF donde se ordena al Congreso del Estado que realice el nombramiento de la gubernatura interina.

La suspensión provisional concedida por el juzgador federal, de la que se tiene conocimiento extraoficial ya que no ha sido notificada al Poder Legislativo por la autoridad competente, pretende limitar las facultades del Congreso del Estado en la designación del Gobernador Interino, esto a pesar de ser hechos públicos que existen las siguientes resoluciones judiciales de la TEPJF y la SCJN", se lee en el documento entregado al Palacio de Gobierno.

Asimismo, una suspensión dictada dentro de la Controversia Constitucional 487/2023 donde se establece que es facultad del Congreso del Estado nombrar al Gobernador Interino que cubra la ausencia del Gobernador ante una licencia concedida superior a 30 días. Suspensión dictada dentro de la Controversia Constitucional 488/2023 donde se reitera la exclusividad que tiene el Congreso Estatal para llevar a cabo la designación del Gobernador Interino.

"A pesar de lo anterior, el Juez Domínguez Barrios no solo admitió a trámite el amparo indirecto presentado por Javier Luis Navarro Velasco, sino que además concedió una suspensión en la que expresamente admite tener conocimiento de la sentencia del TEPJF y pretende darle a ella un mayor alcance en perjuicio de la facultad soberana reconocida al Congreso Local para llevar a cabo la designación del Gobernador Interino", según el texto.

Se expone que las limitaciones ilegales que el juez de distrito pretendió imponer son esencialmente dos: Que la designación se realice a través de una votación unánime de todas las diputaciones integrantes de la legislatura local y que la persona designada se encuentre afiliada al partido Movimiento Ciudadano: "Mientras no se surtan dichas condiciones, se ordena al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León que deberá abstenerse de abandonar sus funciones o el territorio del Estado".

Luego de que se dio a conocer la resolución del magistrado del Tribunal del Estado para impedir su salida de Nuevo León, Samuel García respondió que "no tiene competencia" para detener su licencia. También se informó que el equipo legal de García alista un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para revertir la suspensión que condiciona la licencia de seis meses que le fue aprobada para poder contender por la Presidencia.

“Sobre la resolución del Tribunal del Estado, controlado por el PRIAN, quiero decirles dos cosas: 1.- El Tribunal no tiene competencia para detener mi licencia; 2.- Mi licencia es un derecho, no está sujeta a interpretación de ningún juez”, escribió en sus redes sociales.

Fuente: Tribuna