"Me haría feliz ver a mi hijo": La carta donde la madre de 'El Chapo' pedía ayuda a AMLO

Culiacán, Sonora.- En una clínica privada de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, falleció este domingo 10 de diciembre María Consuelo Loera Pérez, a la edad de 94 años. Actualmente, se desconocen las razones de su ingreso al hospital, de quien fuera la madre de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, uno de los narcotraficantes más buscado en su momento, ya que era el líder del Cártel de Sinaloa.

Pese a esto, en 2020 durante su visita a la comunidad de La Tuna, Sinaloa, lugar donde creció 'El Chapo', el presidente Andrés Manuel López Obrador descendió de su vehículo para saludar a la señora Loera y mencionarle que había recibido una carta enviada por ella, convirtiéndose este hecho en noticia nacional. En una de sus conferencias 'mañaneras', el 30 de marzo de ese año, López Obrador compartió detalles sobre esta carta.

En el contenido la señora Loera solicitaba apoyo al presidente para intervenir ante el Gobierno estadounidense y permitirle reunirse con su hijo, Joaquín Guzmán Loera. El presidente Andrés Manuel expresó su disposición para realizar las gestiones necesarias, resaltando la importancia de considerar razones humanitarias, dada la avanzada edad y la salud frágil de Consuelo Loera Pérez.

Incluso, en ese momento, el contenido de la carta fue difundido por el Gobierno mexicano, donde se destacaba el deseo de la madre por ver a su hijo antes de morir, argumentando la ilegalidad del proceso de extradición y abogando porque 'El Chapo' cumpliera su condena en una prisión de México. "Que no lo ha visto en 5 años, y que no se quiere morir sin verlo y me pide que yo ayude", comentó el presidente.

En aquel momento, el mandatario recordó que el trámite dependía del Gobierno de Estados Unidos, sin embargo, consideró que "por razones humanitarias se le debería de permitir ir" con los cuidados médicos necesarios por su edad. Consuelo Loera Pérez argumentó que tenía edad avanzada, enfermedades que la aquejaban y un gran deseo por ver a su hijo Joaquín Guzmán antes de morir.

Entre otras de las líneas escritas a máquina se leía; "nada más me haría más feliz a mí y a mi familia, que verlo donde debería estar, en una cárcel en México", dado que consideró que su proceso de extradición fue ilegal.

Estados Unidos le negó visa humanitaria

Aunque la mujer de 95 años hizo los trámites correspondientes, y solicitó ayuda al entonces presidente Donald Trump, para facilitar los trámites, las autoridades de Estados Unidos le negaron la visa humanitaria. Se sabe que, en la solicitud, Loera Pérez argumentó que tenía más de 5 años sin ver a su hijo, por lo que pedía una oportunidad, toda vez que la situación jurídica de 'El Chapo' dificultaba que en otra ocasión pudieran reunirse.

Sin embargo, de acuerdo con la resolución de Estados Unidos, se determinó que la señora Consuelo "no pudo probar que las actividades que intentaba realizar en el país serían consistentes con la clasificación de la visa no inmigrante que solicitó", por lo que fue rechazada.

Joaquín 'El Chapo' Guzmán, actualmente recluido bajo cadena perpetua en una prisión de Florence, Colorado, denunció en una carta para un juez sufrir tortura física y psicológica, algo que respaldó su abogado, José Refugio Rodríguez. Este último señaló que 'El Chapo' vive en condiciones inhumanas por su completo aislamiento desde marzo de 2022 y su limitado acceso a llamadas telefónicas con abogados y familiares.

Fuente: Tribuna