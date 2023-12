Programa 'Mujeres con Bienestar' tendrá 400 mil beneficiarías en el Estado de México

Toluca, Estado de México.- El Programa Mujeres Con Bienestar vino a sustituir al Salario Rosa de Alfredo del Mazo y, de acuerdo con las declaraciones de Delfina Gómez, en este primer año se entregarán 400 mil tarjetas, lo anterior en una primera etapa. Asimismo, dejó claro que en la entidad mexiquense se garantizarán los apoyos sociales, los cuales se distribuirán de manera directa en la población

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su compromiso con el desarrollo de los jóvenes mexiquenses, para garantizarles su derecho al estudio y trabajo, por lo que en Tejupilco se incrementará el número de becas en nivel básico, al pasar de 5 mil 009 a 10 mil; se mantienen las 2 mil 081 para universidad y 2 mil 976 para preparatoria. También, dijo, se continúa con los programas Jóvenes Construyendo el Futuro, así como La Escuela es Nuestra, el cual lleva un avance en este municipio del 73 por ciento, al llegar a 232 planteles educativos de 337.

Asimismo, se comprometió con la población de esta región para mejorar la carretera que va de Tejupilco hasta Altamirano, en el estado de Guerrero, y los caminos que llevan a las cabeceras de los municipios de esta zona, le corresponderá al Gobierno del Estado de México. “Nosotros hacemos desde Tejupilco a Altamirano y la Maestra hace de la carretera principal hacia las cabeceras municipales”, precisó.

Programa Mujeres con Bienestar en Edomex, foto: especial

Por su parte, Delfina Gómez señaló que los Programas para el Bienestar dejan una huella imborrable en la historia, porque se entregan de manera directa a quienes más los necesitan respetando siempre la dignidad del pueblo. Mencionó que en el Estado de México se realizan programas como el de Mujeres con Bienestar que, en una primera fase, ayudará de manera integral a más de 400 mil mujeres; empezando por las mexiquenses que más lo necesitan.

“Este programa es dirigido a las mujeres que tiene la mayor necesidad como nuestras madres solteras, como nuestras mujeres de grupos originarios, las mujeres que a lo mejor tienen que atender a sus hijos o algún enfermo y que no tienen apoyo. También quiero decirles que no tiene ningún costo y que no hay intermediarios”, explicó.