AMLO dice estar "un poquito" preocupado por el precio del petróleo; "hay suficiente"

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo estar "un poquito" preocupado por los malos números que han tenido los precios del petróleo en los últimos días “La mezcla, ya me estoy preocupando un poquito, poquito, no mucho, porque está bajando el precio”, expresó. No obstante, el ejecutivo sostuvo que para el futuro, las expectativas son buenas porque hay petróleo suficiente para las próximas décadas.

“Y a menos costo porque los campos nuevos que se descubrieron están en tierra y aguas someras”, destacó. Cabe destacar que en los últimos días, la mezcla nacional acumula una caída del 21 por ciento, y que por ello, el precio del barril está en 66.60 dólares. En la jornada previa, se presentó el menor nivel desde finales de junio de este año ¿a qué se debe la caída? Al mayor fortalecimiento del dólar, al igual que riesgos de una mayor oferta global en donde la demanda ha sido menor.

El jefe del Ejecutivo federal dijo que pese a que la inflación está controlada, por lo que va a buscar extender el acuerdo que se tiene con tiendas comerciales, para que mantengan los precios de la canasta básica de 24 productos. Para ello, convocará a una reunión en los próximos días con productores, industriales y distribuidores.

“Lo está viendo con la secretaria de Economía para seguir manteniendo el acuerdo, no quiero usar la palabra control, el acuerdo de precios de 24 productos de la canasta básica. Y existe el acuerdo que no va a aumentar la gasolina, el diésel, ni la luz, el gas, en términos reales, incluso vamos a procurar que siga bajando”, remarcó.

La percepción de una mayor oferta de petróleo, aunado a un debilitamiento en la demanda y el fortalecimiento del dólar extendieron la tendencia negativa de los precios internacionales del crudo, que ligaron siete semanas consecutivas con pérdidas, su peor racha desde finales del 2018. En este periodo, la cotización de la mezcla mexicana acumula una caída de 21.26 por ciento, y cerró el viernes en 66.60 dólares por barril, luego de que en la jornada previa registró su menor nivel desde finales de junio.

El West Texas Intermediate (WTI) sumó una pérdida de 19.70 por ciento, a 71.27 billetes verdes por unidad y para el Brent el descenso es de 17.65 por ciento, al cerrar la semana pasada en 75.99 billetes verdes.Analistas de Banco Base señalaron que las presiones a la baja no solo se deben al fortalecimiento del dólar, sino a los riesgos de una mayor oferta global, en un periodo en donde la demanda se ha mantenido débil.

