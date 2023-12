AMLO promete que desaparecerá varios organismos autónomos antes de que termine su sexenio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador criticó a algunos organismos autónomos de "onerosos" y que solo son "gastos superfluos", opinión que ya ha manifestado en anteriores ocasiones, por lo que reiteró que enviará al Congreso una iniciativa para extinguirlos antes de que termine su sexenio, dijo el mandatario en la conferencia matutina de este 11 de diciembre.

desmontar todo ese aparato que crearon paralelo al gobierno para tener el control de todas las decisiones del poder público, pues fueron estructuras que se crearon para facilitar la privatización y el despojo de los bienes nacionales”, abundó en el tema. Cabe destacar que, entre los organismos que López Obrador planea desaparecer se encuentran:

El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai)

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)

La Comisión Reguladora de Energía (CRE)

El Instituto Nacional Electoral (INE)

“Tenemos que hacer una reforma administrativa, tienen que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos. Y son ‘supuestamente autónomos’ porque no le sirven al pueblo y están al servicio de las minorías (...) Si la función de cualquier gobierno es procurar el bienestar colectivo, del pueblo, no de grupos, esa es la oligarquía. Sí hace falta hacer todo este ajuste y sí voy a dejar la iniciativa”, advirtió.

Si bien, AMLO se mantiene firme en su decisión, es notable que, debido al tiempo que le queda al Presidente de México al frente del país, esta iniciativa deberá mandarse cuanto antes, por lo que será uno de los primeros temas que le tocará abordar en la siguiente legislatura que entre en el 2024. El presidente insistió en que estas instituciones sólo protegen a las minorías y no ven por el pueblo.

Esta no es la primera vez que el presidente arremete contra los organismos públicos autónomos y amaga con desaparecerlos por presuntamente no estar al servicio del pueblo. Ya en 2021 había dicho en una conferencia matutina que su plan era devolverlos a las secretarías de Estado a fin de ahorrar (de acuerdo con su política de austeridad) y reducir el aparato burocrático. En varias ocasiones, AMLO también se ha lanzado contra el Inai acusándolo de no haber cumplido su función en el combate a la corrupción.

Ya que, según el mandatario “ha ocultado información” que podría ser importante para la estrategia implementada durante su administración o en casos penales realmente relevantes. Además, dijo apenas este año que el instituto sólo se ha dedicado a “atacarle”. Sin embargo, es importante recordar que este tipo de organismos justamente fueron creados para hacer un contrapeso y que se encuentran al margen de cualquiera de los tres Poderes de la Unión.

Las siguientes instituciones también son organismos autónomos, aunque por el momento, AMLO nunca los ha considerado para desaparecer:

El Banco de México (Banxico)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)

El Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)

La Fiscalía General de la República (FGR)

Fuente: Tribuna