Este será el lugar donde enterrarán a la mamá de El ‘Chapo’ Guzmán‘

La Tuna, Sinaloa.- María Consuelo Loera Pérez, la madre de Joaquín ‘El Chapo Guzmán‘, murió a la edad de 94 años en una clínica privada el domingo 10 de diciembre. Medios locales, informaron que la mujer había sido internada en el hospital 15 días antes. Cabe destacar, que debido a la pandemia de Covid-19, Loera sufrió complicaciones, por lo que su fallecimiento fue derivado de dichos problemas.

El propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó su respeto a la familia de Consuelo y agregó que "cualquier ser humano que pierde la vida merece respeto y también consideración a sus familiares". Loera vivió toda su vida en un domicilio conocido como la Casa Rosa, mismo que se encuentra en el poblado de La Tuna, en el cual la señora vivió gran parte de su vida, lugar también donde nació Joaquín Guzmán Loera.

Dicho poblado es donde el cuerpo de la mujer será sepultado, según reportes del diario El Universal. Cabe destacar que se trata de una zona importante pues no es solo donde será velada, sino que la comunidad de La Tuna cuenta la historia de las acciones de quien fue el líder del Cártel de Sinaloa. La Casa Rosa, está ubicada en una zona de La Tuna y habría sido construida por El Chapo para su madre.

Se trata de una casa que se distingue por sus características macetas y plantas. El lugar fue visitado por el medio Univisión, y a través de sus imágenes se pudo ver que la construcción tiene habitaciones que no reflejan mucha opulencia. Cabe destacar que la Casa Rosa fue asaltada según versiones no confirmadas, habría sido ordenado por Jesús Alfredo Beltrán Guzmán, alias El Mochomito.

El domicilio cuenta con una capilla a la que la madre de ‘El Chapo‘ asistía para pedirle por lo menos dos cosas relacionadas con su hijo. La primera de ellas era para que Consuelo Loera le pidiera a Dios que su hijo corrigiera su camino y encontrara una ocupación diferente, mientras que la segunda petición que tenía era “que los corazones del juez y el jurado sean conmovidos y demuestren que Dios es misericordioso”.

Lo anterior fue revelado en la trilogía In the Thrall of the Mountain King de la periodista Phoebe Eaton. Y es que El Chapo fue encontrado culpable de los 10 cargos en sus contra en el llamado juicio del siglo. Por lo que Joaquín Guzmán Loera fue condenado a cadena perpetua y actualmente está encerrado en ADX Florence, una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos de la que nadie ha logrado escapar.

Fuente: Tribuna