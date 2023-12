Reportan nuevo sismo en CDMX, ahora en la alcaldía Magdalena Contreras; ya son 4 en el día

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este martes 12 de diciembre ha sido de temor para los habitantes de la Ciudad de México, ya que se registró un nuevo sismo, ahora en la alcaldía Magdalena Contreras, se trata del cuarto movimiento telúrico en la capital en lo que va del día, en este caso tampoco se activó la alerta sísmica, las autoridades capitalinas han asegurado que estos movimientos no han afectado a las estructuras de hogares y edificios.

En ese sentido, fue el Servicio Sismológico Nacional (SSN) el que informó sobre un microsismo se reportó en la alcaldía Magdalena Contreras, Ciudad de México, durante la tarde de este martes. De acuerdo con el organismo administrado por la Universidad Nacional Autónoma de México, la magnitud del movimiento telúrico fue de 2.1, por lo que al momento no se han reportado afectaciones.

Cabe señalar que alrededor de las 11:00 horas de este martes se registraron tres sismos con epicentro en la alcaldía Álvaro Obregón, los cuales sacaron de sus hogares a los visitantes de la zona, quienes calificaron al movimiento como un fuerte jalón. Sin embargo, no ameritó que se activaran los altavoces de la alerta sísmica, debido a que la fuerza de los movimientos fue mínima, por lo que no alcanzó los parámetros establecidos.

¿Qué son los microsismos?

Los microsismos son un movimiento casi imperceptible en la tierra, en muchas ocasiones pueden se el aviso de una próxima erupción volcánica. Para determinar la magnitud de un movimiento, se usa la escala sismológica de Richter; sin embargo, los microsismos no figuran en esta escala ya que son aquellos de 2 o menos grados en la escala de Richter. Este tipo de sismos no suele causar daños en las construcciones. De acuerdo con el jefe del Grupo de Análisis del SMN, Víctor Hugo Espíndola Castro, la mayoría se relacionan con fallas que existen en el suelo.

Asimismo, el funcionario señaló que puede pasar mucho tiempo para que se registre otra secuencia que provoque microsismos en la CDMX, lo anterior a pesar de que la capital de la República Mexicana se ubica en el denominado “eje volcánico”, que propicia una deformación en la corteza, lo que eventualmente originará una falla y sismos. En la CDMX los microsismos están vinculados a las fallas de la Sierra de las Cruces, que divide la Ciudad de México con Toluca.

Fuente: Tribuna