VIDEOS: Así se vivió el sismo en CDMX de este martes; por esto no sonó la alerta sísmica

Ciudad de México.- La mañana de este martes 12 de diciembre, justo en el Día de la Virgen de Guadalupe, un sismo sorprendió a los habitantes de la Ciudad de México; sin embargo, la alerta sísmica no se escuchó, lo que no impidió que decenas de personas terminaran en las calles con el temor de un movimiento telúrico más fuerte. Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han informado sobre daños estructurales.

De acuerdo con la información proporcionada por el Servicio Sismológico Nacional (SSN) fueron dos sismos los que se registraron la mañana de este martes, ambos en las inmediaciones de la alcaldía Álvaro Obregón, donde se registró el epicentro; el primero tuvo una intensidad de 2.8 y el segundo de 3.0 en la escala de Richter, los movimientos se registraron a las 11:06 y a las 11:07 horas.

En redes sociales, cientos de internautas comenzaron a subir videos de lo sucedido por el sismo en la Ciudad de México de este martes, en el material audiovisual se puede observar a decenas de personas sobre las vialidades de la Ciudad de México, quienes esperan un mayor movimiento; sin embargo, este no se da. Asimismo, muchos automovilistas sintieron el temblor en la zona sur de la Ciudad de México y lo calificaron como un jaloneo fuerte incluso muchos terminaron afuera de sus automóviles.

En otros puntos de la ciudad como en el norte más específicamente en la Basílica de Guadalupe debido a los festejos por el día de la virgen de Guadalupe los peregrinos presentes en la zona no pudieron percibir el temblor hasta el momento las autoridades capitalinas han señalado que este microsismo con epicentro en Álvaro Obregón no ha generado mayores afectaciones en la capital.

Por esta razón no sonó la alerta sísmica

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano es un sistema de alerta temprana para sismos, que avisa a la población con decenas de segundos antes de la llegada de un sismo, con el fin de que la sociedad realice acciones que protejan la vida y reduzcan la pérdida de bienes materiales. Un sismo no amerita aviso de alerta cuando ocurre lejos de la zona de cobertura de detección, está muy lejos de la ciudad a alertar o cuando las estimaciones de la energía del sismo no rebasan los niveles establecidos, tal y como sucedió este martes.

Sismo en CDMX 12 de diciembre, foto: especial

Cabe señalar que el sistema considera como tiempo de oportunidad, el intervalo de tiempo entre el momento que la población escucha el sonido oficial de alerta sísmica, y el momento en que el sismo llega a la Ciudad en las fases sísmicas de mayor intensidad. Proporciona desde 20 hasta 120 segundos de tiempo de oportunidad aproximadamente, antes de la llegada de un sismo dependiendo de la distancia al epicentro y las primeras detecciones de las estaciones.

Fuente: Tribuna