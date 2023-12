Taquicardia y presión alta: Conoce por qué la sopa Maruchan es tan peligrosa

Estado de México.- Puede que no tengas ganas de cocinar, tal vez te la preparas porque es un alimento rápido o quizás te quedaste con hambre, vas y calientas agua para una Maruchan, esta sopa instantánea suele ser la solución a un inconveniente inmediato, pero con el tiempo puede ser un grave error. Sin duda, el ritmo de vida de muchas personas en la actualidad no permite que en ciertos días, haya tiempo para hacer una comida saludable y balanceada.

Es por ello que es fácil recurrir a soluciones más prácticas, pero de poco o nulo valor nutrimental. la Maruchan es una de esas soluciones, una preferida manera de matar el hambre de muchos y no solo eso, se encuentran en cualesquiera abarrotes, minisúper y hasta supermercados, por lo que conseguirlas no es nada difícil. Respecto a México, esta es una de las sopas instantáneas más consumidas.

A pesar de que veas verduras flotando por ahí cuando la preparas, esta sopa no es una opción saludable para el cuerpo; La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ha alertado en varias ocasiones a la población mexicana sobre el consumo de este producto, cuya peligrosidad no está en los fideos sino en los ingredientes con los que está industrializada. El vaso, sobre todo, que es de unicel representa un daño a la salud si se calienta en horno de microondas.

Asimismo, también la institución menciona que estos envases de unicel son un peligro para el medio ambiente. Por su parte, el influencer y nutriólogo, Alex Cifuentes, quien también es Fitness Trainer y Coach, habló sobre el tema en su cuenta de redes sociales con casi tres millones de seguidores.

Asimismo, agregó que "su exceso puede producir síntomas como: dolor de cabeza, sofocación, taquicardia, sensación de presión en la cara, adormecimiento de la boca, dificultades para respirar, sudoración, dolor de pecho y debilidad".

Estas sopas no te nutren y el sabor que aportan no es a base de vegetales o carne, sino de una serie de saborizantes artificiales que no son buenos para tu organismo. Están envasadas en recipientes de unicel y que al calentarse en el microondas se liberan compuestos que se combinan con los alimentos y son nocivos para la salud”, concluyó y agregó como mensaje final: “¿Te sigue gustando la Maruchan?”