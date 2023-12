Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 13 de diciembre en la capital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este miércoles 13 de diciembre se espera tráfico en CDMX por las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones que se tienen proyectados para este día, sobre todo en calles de la alcaldía Cuauhtémoc y Coyoacán, por lo que las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no caer en los embotellamientos, así como utilizar alternativas viales.

En ese sentido, en la alcaldía Coyoacán, la Asamblea General Comunitaria del Pueblo de los Reyes Hueytlilac marchará a las 17:00 horas de Av. Pedro Enríquez Ureña (Eje 10 Sur) No. 616, Col. Los Reyes a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX/Av. Universidad No. 1449, Col. Axotla, Alc. Álvaro Obregón). Se trata de la Marcha “El Pueblo Unido Jamás será Vencido”, en contra del edificio que se construye en Eje 10 Sur No. 616.

Por otro lado, en la Cuauhtémoc, integrantes del Gremio de la Lucha Libre Profesional se manifestarán a las 06:00 horas en el Zócalo de la Ciudad de México, ubicado en Plaza de la Constitución s/n., Col. Centro Histórico. Se trata de una expresión pública para exigir justicia y la libertad del peleador de lucha libre, acusado por la presunta comisión del delito de tentativa de feminicidio, en contra de su expareja sentimental; así como para denunciar tráfico de influencias en su contra.

Tráfico en CDMX hoy 13 de diciembre, foto: especial

En la misma demarcación, el grupo Leonas en Manada se reunirán a las 17:30 horas en la Casa Orgullo Otomí, ubicada en Av. Chapultepec No. 342, Col. Roma Norte. Se trata de la “Posada Vagonera”, por el reconocimiento de los derechos laborales de las mujeres que ejercen el comercio informal en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) de la Ciudad de México.

Finalmente, también en la alcaldía Cuauhtémoc, las secciones 9, 10, 11 y 60 de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se reúnen desde las 08:00 horas en las instalaciones de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, ubicadas en Nezahualcóyotl No. 127, Col. Centro. Continuarán mesas de trabajo con autoridades educativas para tratar con respecto a su demanda de incremento salarial, estabilidad laboral y basificación para los maestros interinos.

