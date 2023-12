“Yo sé que van a venir esos cab… y me van a dar piso”: Declara mujer de Texcaltitlán

Comparta este artículo

Texcaltitlán, Estado de México.- El pasado viernes, 8 de diciembre, habitantes de Texcaltitlán se armaron con machetes y palos para enfrentar a sus extorsionadores, dicha confrontación dejó un saldo de 11 delincuentes sin vida, entre ellos resaltó la muerte de ‘El Payaso’, quien era el jefe de plaza que solía intimidar a los pobladores. A casi 1 semana de estos eventos, una de las mujeres que se encontraba en el lugar de los hechos rompió el silencio y contó el infierno que tuvieron que vivir por 7 años bajo el yugo de los criminales.

La fémina, cuyo nombre se mantiene como anónimo, brindó algunas declaraciones que fueron retomadas por el medio El Universal, donde contó que ‘El Payaso’ llevaba años exigiendo un pago por “cada cosecha”. Narró que los sujetos solían prohibirles tener gallinas, para que de esta manera le compraran huevo a ellos, también los obligaban a pagar una cuota por cada paca de avena, maíz o haba que vendieran.

“Aquí sembramos avena, maíz y haba. Nos obligaron a pagarles por cada cosecha. Nos impusieron que ya no podíamos tener ni 15, ni 20 gallinas para obligarnos a comprarles el blanquilllo. Que si siembras avena y obtienes 30 o 40 pacas ve y vendes, pero pagas 10 pesos por paca. A ellos no les importa si ya vendiste o no, ellos quieren el dinero”, sentenció la mujer.

La habitante de Texcaltitlán contó que este año fue especialmente duro para su comunidad, porque no lograron cosechar ninguna haba, aunque esto no evito que ‘El Payaso’ llegara a exigir su cuota “echando balazos, intimidando a la gente”, destacó. Asimismo, dijo que, hubo un tiempo en el que sus extorsionadores les robaron cada animal que tenían en el pesebre, lo que provocaba que las personas se murieran de hambre.

“Nuestro pesebre amanecía vacío, si había dos o tres reses se las llevaban, si había seis o siete borregas, se las llevaban amarradas y se las cargaban”, contó.

Finalmente, la mujer declaró que era consciente de que, en algún momento, la cédula criminal a la que pertenecía el ‘Payaso’ (La familia michoacana) podría regresar al pueblo para tomar venganza, pero esto no la intimida: “Y si me va a costar la vida, yo vengo a hablar por el pueblo. Yo sé que mañana, van a venir esos cab… y me van a dar piso, pero con gusto voy a decir lo que siento y lo que es”, con lo que concluyó su discurso.

Tras los acontecimientos de Texcaltitlán, varios habitantes optaron por abandonar la zona; sin embargo, hubo otros más que prefirieron quedarse en su hogar, argumentando que es lo único que tenían. Por ello mismo, solicitaron al Gobierno del Estado de México, dirigido por la morenista Delfina Gómez, la construcción de un cuartel militar para que apoyen a la población en caso de que la Familia Michoacana quiera regresar a tomar el control: “Queremos ser libres”, declararon al Excelsior.

