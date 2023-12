Ciro Gómez Leyva sobre el atentado en su contra; "No sé quién fue, ni por qué"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después del atentado que sufrió el periodista Ciro Gómez Leyva hace exactamente un año, en el 15 de diciembre del 2022, en entrevista con Joaquín López-Dóriga, dijo que todavía tiene bastantes dudas sobre quién ordenó el atentado, por qué y paraqué. Además, afirmó que no se ha sentido del todo bien en este 2023 "no ha sido el mejor año de vida cotidiana” al tener que cambiar su estilo de vida y tomar medidas de seguridad.

Contó un poco de cómo ha sido su vida después del atentado, confesando que se ha recluido en su hogar durante un año, pero ha aprovechado para leer más, para escribir más e ir preparando algunos trabajos que no había tenido tiempo de retomar "Mi vida personal la he tenido que adaptar; pero no me quejo, son las fichas que están en este momento en el tablero. No me quejo y seguir viviendo, ¿qué otra?”, contó.

A la pregunta si se ha planteado abandonar México, Gómez Leyva sostuvo que no desea hacerlo, no está en sus planes a menos hasta que se acabe el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues quiere cubrir el cambio de Gobierno en las próximas elecciones. No obstante, sí confirmó que después del atentado en su contra, incluso desde antes, sí se ha replanteado su futuro profesional.

Este mismo 15 de diciembre, portales de Estados Unidos comunicaron que el gobierno de Estados Unidos rechazó el pago de una fianza de Armando Escárcega, quien sería el autor intelectual del atentado contra el periodista, además de ser considerado el líder de los sicarios. “La Corte del Sur de California rechazó la solicitud de libertad bajo fianza de Armando Escárcega, el Patrón. Seguirá preso”, informó el periodista Ciro Gómez Leyva en Twitter.

Este jueves, a las 11:00 horas, tuvo lugar una audiencia contra Escárcega, en la Corte del Distrito del Sur de California, en Estados Unidos. De igual manera, se añadió que el acusado solicitaba pagar una fianza de 15 mil dólares, pero una jueza de la Corte Federal del Distrito negó que tal recurso se llevará a cabo. Se menciona además, que por a solicitud y con información de la Fiscalía General de la República (FGR), se logró que la jueza de EU mantuviera preso al presunto responsable.

Fuente: Tribuna