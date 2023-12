Vicente Fox se salva; desechan queja en su contra por ofender a Mariana Rodríguez

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Desechan queja contra el expresidente Vicente Fox, por sus dichos sobre Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó el Tribunal Electoral del Poder Juducial de la Federación (TEPJF), queja que interpuso Movimiento Ciudadano. Las razones de la Sala Superior de la Federación, fue que los agravios del exmandatario no son de ámbito federal.

Asimismo, comunicaron que al momento de las ofensas hechas por Vicente Fox, no ocurrieron cuando Mariana Rodríguez era aspirante a algún cargo de elección popular, y que por unanimidad se determinó que la queja era improcedente. Cabe destacar que, el Tribunal dijo que el tema es de índole político-electoral y de violencia política en razón de género, y que por ello, la queja debe ser tratada en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Vicente Fox, en noviembre pasado, se refirió a Mariana Rodríguez como “dama de compañía“, lo que desató una polémica en redes sociales, tanto así que la propia insultada respondió y se llegó a eliminar la cuenta del expresidente. Posteriormente, en entrevistas con medios de comunicación, Fox confesó que fue una "bomba" su publicación, además de que el objetivo del insulto era una "infuelncer poderosa" y se metió "un movimiento feminista a todo vapor".

Sin arrepentirse, Vicente Fox mencionó que se malinterpretaron sus palabras y que era otro el contexto al que se refería "Yo hasta pienso que pronto estaremos en un matriarcado, y bendito sea Dios, porque yo siempre he sido un impulsor de las mujeres”, destacó en entrevista con Radio Fórmula. Es por ello que al no considerar que insultó a la esposa de Samuel García, no tiene por qué pedir disculpas.

"Yo creo que hay mucho más allá atrás que una mujer ofendida, que se trepa a campaña como jefa de Campaña y que ataca con todo lo que tiene”, señaló. Recordó además sus épocas de campaña, y enfatizó que dentro de los procesos electorales, todo lo que una persona dice, sube mucho de tono los mensajes, además de funcionar como una jugada política. Reiteró que la popularidad de Rodríguez jugó en contra del expresidente.

Fuente: Tribuna