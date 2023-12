Hoy No Circula Sabatino: Estas placas se quedarán en casa este 16 de diciembre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Al fin comenzaron las vacaciones de invierno, lo que significa que muchos padres de familia querrán salir junto a sus hijos a disfrutar de las diversas actividades que tanto la administración de la Ciudad de México (CDMX) como el Estado de México (Edomex) tienen para ofrecer; sin embargo debes mantenerte alerta porque incluso este sábado, 16 de diciembre, estará activo el programa Hoy No Circula, por lo que es importante que tomes tus precauciones para que evites multas.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) reveló a través de su cuenta oficial de X (red social anteriormente conocida como Twitter) que este tercer sábado del mes no presentará cambios en el mencionado programa, esto debido a que las condiciones ambientales son optimas, ya que, los niveles de ozono y contaminación se mantienen estables en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

¿Qué autos no circularán este sábado, 16 de diciembre?

Según información revelada por la CAMegalópolis, el día de hoy no circularán los autos con holograma 1 y terminación con placas impar, así como todos los holograma 2 y placas foráneas. Cabe señalar que dicha regla no aplicará para los carros con holograma 00 y 0, al igual que los vehículos eléctricos e híbridos, los cuales, quedarán exentos de la mencionada norma, debido a que no emiten contaminantes.

¿En qué horario se aplica el Hoy No Circula?

Como se mencionó al comienzo de esta nota, dicha ley se aplicará de manera normal durante la jornada de este día, 16 de diciembre, dado a las condiciones atmosféricas. Esto significa que el horario se aplicará con normalidad y comprenderá las horas de 5:00 a las 22:00 para los autos con holograma 2; mientras que los vehículos con placas foráneas no podrán circular desde las 5:00 de la madrugada hasta las 11:00 horas, en la zona centro el país.

¿Qué pasa si no cumplo con el Hoy No Circula?

Como previamente se indicó, el Hoy No Circula se aplicará de las 5:00 de la madrugada (hora centro del país) hasta las 22:00 horas, en caso de no respetar dicha ley podrías obtener una multa que consta de 20 a 30 UMAS (Unidad de Medida de Actualización). Cada UMA tiene un costo de 103.74 pesos mexicanos, lo que significa que la infracción por circular por las próximas 24 horas podría costarte entre 2 mil 74. 80 pesos hasta los 3 mil 112.20 pesos mexicanos.

¿En qué Estados aplica el Hoy No Circula?

Este programa suele aplicarse en todas las alcaldías de la CDMX y los 18 municipios del Estado de México también se incluyen a entidades cercanas, mismas que se encuentran regidas bajo el Hoy No Circula como es el caso de las zonas de: Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Así que, evita bajar la guardia y no saques tu auto aunque te encuentres fuera de la capital del país.

