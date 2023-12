¿Domingo de Hoy No Circula? Descubre si tus placas podrán salir a las calles este 17 diciembre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para nadie es un secreto que, en los últimos días, los mexicanos hemos padecido por un notable descenso en las temperaturas; sin embargo, la mañana de este domingo, 17 de diciembre, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reveló que el Frente Frío Número 17 había pasado, por lo que se registraría un incremento en la temperatura a lo largo de todo el país, lo que resulta en grandes noticias, puesto muchas personas desean salir a disfrutar de las actividades propias de las fiestas decembrinas.

Y aunque puede que resulte atractivo decirle a todos tus familiares que suban al carro para irse a pasar una rica tarde en la Alameda Central, la realidad es que es indispensable que sepas si tu auto podrá salir o no, así que, si esta duda carcome tu consciencia, ¡no te preocupes! Porque en TRIBUNA te contaremos si es que el programa de Hoy No Circula estará vigente incluso en este domingo, así que, no dejes de leer.

¿El programa Hoy NO Circula está vigente los domingos?

Como muchos sabrán, el Gobierno de México creó esta iniciativa para reducir la emisión de contaminantes en el medio ambiente del país, por lo que es natural que, existan días en los que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) pueda activarlo, esto según los índices de ozono y gases que hay, pero… afortunadamente para los capitalinos y habitantes de la ZMVM (Zona Metropolitana del Valle de México) hoy no hay cambios.

¿Qué significa esto? Que todos los autos podrán circular este domingo, 17 de diciembre, sin ninguna restricción, por lo que tanto tú como tu familia, podrán salir a disfrutar de esta maravillosa jornada sin el temor de ser multado por las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) o del Estado de México (Edomex), así que no lo pienses más y saca a pasear ese auto; lánzate a disfrutar de la iluminación en el Centro Histórico.

Informe de CAMe

¿En qué Estados aplica el Hoy No Circula?

Este programa suele aplicarse en todas las alcaldías de la CDMX y los 18 municipios del Estado de México también se incluyen a entidades cercanas, mismas que se encuentran regidas bajo el Hoy No Circula como es el caso de las zonas de: Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Así que, evita bajar la guardia y no saques tu auto aunque te encuentres fuera de la capital del país; a menos que sea domingo.

