¿Dónde están nuestros hijos? Madres buscadoras protestan contra el gobierno de AMLO

Ciudad de México.- Familiares de personas desaparecidas y colectivos de todo el país se manifestaron en contra del informe presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la actualización de las cifras. Denuncian la falta de sensibilidad de los servidores públicos que depuraron el registro, consideran incongruente que confirmen que son 12 mil 377 personas desaparecidas mientras en los Servicios Médicos Forenses y fosas comunes el mismo gobierno federal reportó que hay al menos 56 mil muertos sin identificar.

Desde la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, los familiares leyeron el pronunciamiento nacional ante las cifras presentadas el 14 de diciembre en la conferencia matutina. Integrantes de los distintos colectivos exigen a los tres niveles de gobierno y a las comisiones de búsqueda nacional y locales busquen a los más de 110 mil desaparecidos en México.

Andrés Manuel López Obrador, busca nuestros desaparecidos y no los vuelvas a desaparecer", señalaron.

En el pronunciamiento, los familiares de desaparecidos e integrantes de colectivos de búsqueda afirman que el informe miente al reducir el número de personas desaparecidas a 12 mil 377, señalan que hay falta de transparencia por lo cual lo rechazan. "Rechazamos dicho informe porque desaparece a los desaparecidos: No aceptamos que reduzcan a 12 mil 377 las personas que dicen se ha confirmado su desaparición, no aceptamos su dicho de que no tienen datos suficientes para identificar a 26 mil 090, no aceptamos que de 36 mil 022 personas digan que no tienen indicios para buscarlas", leyeron frente al edificio de Segob.

Además, demandan al gobierno federal que “en lugar de desaparecer a los desaparecidos”, se elabore un plan para la búsqueda de todos.

Atienden a manifestantes

De acuerdo con la cuenta oficial de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México en X antes Twitter, la titular Teresa Guadalupe Reyes atendió personalmente en el Zócalo de la CDMX a familiares y colectivos. El presidente anunció el pasado 14 de diciembre que fueron localizadas 16 mil 681 personas desaparecidas “gracias” al censo que se realizó casa por casa, esto luego de que el 13 de noviembre señalara que un grupo de exfuncionarios alteraron el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Rnped).

Fue en esa fecha, hace poco más de un mes, cuando el presidente defendió la elaboración de un nuevo censo con la visita de funcionarios de la Secretaría de Bienestar a los domicilios de personas con reporte de desaparecidos. Durante la conferencia matutina del 14 de diciembre, López Obrador detalló que además de que se localizó a 16 mil 681 personas otras 17 mil 843 fueron ubicadas, los primeros resultados del registro muestran una reducción en el número de desaparecidos porque el gobierno federal afirma que ha localizado a varios.

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde informó que del registro de 110 mil 964 personas desaparecidas, 16 mil 681, que representan el 15 por ciento, ya fueron localizadas y hay certeza de su paradero, ante esto los colectivos de búsqueda señalan que la cifra real es de 130 mil víctimas.

Además, según un reporte del Instituto Nacional de Medicina Genómica, hay más de 52 mil cuerpos sin identificar en fosas comunes en todo México además de las fosas clandestinas.

Muchas dudas

En desacuerdo total de los resultados del censo de personas desaparecidas presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestaron Cecilia Flores Armenta, líder y fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora y Cecilia Delgado Grijalva, fundadora de Buscadoras por la Paz.

Cecilia Flores Armenta indicó que para la mayoría de los colectivos de búsqueda dicho conteo representa solo una estrategia para minimizar la realidad que se vive en todos los estados del país respecto a la desaparición de personas. "Yo digo que ese censo lo hicieron para llamar la atención, para decir que sí están haciendo las cosas por los desaparecidos, para decir que sí están trabajando, pero la verdad es que sabemos que no es así".

Están ocultando mucha información, minimizan la cifra de los desaparecidos y quieren hacernos quedar mal a las madres que según ellos nosotras aumentamos las cifras".

Cecilia Delgado Grijalva manifestó que nadie mejor que los colectivos sabe que diariamente desaparecen más personas, el número no disminuye al contario, los desaparecidos aumentan diariamente. "Se está haciendo un pronunciamiento en todo el país donde dicen AMLO no los vuelvas a desaparecer, para nosotros esto es algo que nos duele porque hay quienes hemos encontrado a nuestros hijos".

Pero la gran mayoría de los que estamos en los colectivos no hemos recuperado a nuestros familiares, entonces dónde están, estamos bastante molestas por esta burla”, manifestó.

Mientras que Ceci Flores añadió: "¿Cómo puede ser posible que diga que hay 12 mil desaparecidos en el país cuando sabemos que son más de 110 mil y que el sacó sus cifras con el censo? Pero nosotros como colectivos sabemos que diariamente hay desaparecidos, no disminuyen y cómo nos puede presentar una cifra así, es una burla", sentenció.

Fuente: Tribuna