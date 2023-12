La nueva variante de Covid-19 que preocupa a los expertos llegó a México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Siempre que una nueva variante de Covid-19 se identifica, prende las alarmas de la población mundial, pues no sé sabe si ésta será más fuerte o débil, en México no es diferente, pues este 18 de diciembre, una nueva mutación ha llegado a la Ciudad de México y aún no se tiene mucha información al respecto. Esta nueva variante se ha bautizado como Pirola y de acuerdo con la información de la Secretaría de Salud capitalina, se detectó el primer caso.

No obstante, tanto las autoridades como medios de comunicación rápidamente abordan el tema para que los habitantes puedan estar informados. Cabe destacar que ya hay varios especialistas que se han pronunciado al respecto, señalan que la Pirola no ha demostrado provocar síntomas graves, el personal de salud no debe bajar la guardia y debe mantenerse atento ante cualquier cambio en los datos.

El doctor Alejandro Macías, quien escribió una explicación en su cuenta personal de X sobre las particularidades de esta nueva mutación, aseguró que se trata de una variante con características hasta ahora no vistas en el Covid, pues la particularidad de éste son unas proteínas denominadas spike, en la cual se encuentra una composición llamada RBD, que es donde la proteína se una a la célula que busca afectar (contagiar).

Según la información de las autoridades de salud, desde el nacimiento de esta enfermedad, las mutaciones han sido diferentes, no obstante, en el caso de Pirola pasó algo nunca antes visto, pues retrocedió par mutar en una de sus variantes preexistentes, en una ya bautizada BA.2.86. Es justamente el RBD el que sufre la mayor cantidad de mutaciones en su intento por adherirse mejor a sus huéspedes.

Lo anterior quiere decir que la variante Pirola no es nueva, en meses pasados ya había nacido, sin embargo la novedad ha provocado alerta en la comunidad científica, pues es una subvariantede la Pirola, la cual ha sido nombrada como JN1. Entonces, esta mutación es la primera que tiene su propia subvariante, en la cual la mutación superior ha logrado adaptarse mejor a su huésped, motivo por el que es más contagiosa que la original.

Fuente: Tribuna