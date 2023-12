Pfizer venderá su vacuna contra Covid-19 en farmacias mexicanas desde el 20 de diciembre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La empresa Pfizer anunció que pondrá a la venta su vacuna contra el Covid-19 en México a partir del 20 de diciembre en todas las farmacias del país. Asimismo, informó que desde el pasado viernes, llegó el primer cargamento de la vacunada actualizada, misma que fue sometida a las revisiones de ingreso por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Una vez que la revisión concluye, los lotos son liberados para ponerlos a la venta. Si bien estará en todo el territorio mexicano, no todas las farmacéuticas podrán vender Pfizer, las confirmadas son: Farmacias del Ahorro, Farmacias Benavides, Farmacias San Pablo y Farmacias Guadalajara. Además, la compañía aseguró que algunas farmacias pudieran tenerlas desde hoy, pero la venta todavía no se libera.

"Esto representa el arranque del plan de comercialización de Pfizer, el cual contempla la distribución de la vacuna a través de diferentes canales como centros de vacunación, médicos vacunadores, hospitales y, por supuesto, farmacias autorizadas", dijo la empresa en un comunicado.

Pfizer no es la única vacuna disponible en México, también está la cubana Abdala y la rusa Sputnik V, sin embargo estas no están para la venta, sino que son solo distribuidas por el gobierno federal a través de la Estrategia de Vacunación, además, no son de uso general sino que están reservadas para adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con comorbilidades.

"Esto representa el arranque del plan de comercialización de Pfizer, el cual contempla la distribución de la vacuna a través de diferentes canales como centros de vacunación, médicos vacunadores, hospitales y, por supuesto, farmacias autorizadas", dijeron en Pfizer.

El pasado 7 de diciembre la Cofepris autorizó el uso de las vacunas de Pfizer y de Moderna en nuestro país, una vez que las empresas cumplieron con los requisitos de calidad, seguridad y eficacia. En dicho momento, la Comisión aseguró que la decisión marcó un precedente en la regulación, además de que “suministro de estos biológicos debe ser bajo vigilancia médico y no se deberá aplicar de manera indiscriminada”.

