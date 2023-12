Policías de CDMX se convierten en duendes de Santa y entregan regalos a pequeños

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una Navidad adelantada vivieron los pequeños de una casa hogar en la CDMX, quienes recibieron la visita de policías capitalinos que se convirtieron en auténticos duendes de Santa Claus y entregaron regalos, lo anterior forma parte del programa 'Apadrina una esfera 2023', en donde a 68 niñas, niños y adolescentes de una casa hogar se les cumplió su sueño de recibir un presente en esta temporada navideña.

En esta ocasión, personal de la SSC utilizó disfraces de duendes y con el mismísimo Santa Claus, arribaron a las instalaciones de la Casa Hogar Fundación 'Ser Humano A.C.', ubicada sobre la avenida Fray Servando Teresa de Mier, en la colonia Centro, de la alcaldía Cuauhtémoc, donde los pequeños emocionados vieron desfilar a los ayudantes de Papa Noel, quienes se prestaron en ayudar a la entrega de los obsequios.

Antes de iniciar con el reparto de los regalos, el Subsecretario de Inteligencia e Investigación Policial de la SSC, Hermenegildo Lugo Lara, no dudó en convivir con los pequeños de la casa hogar, a quienes felicitó por cumplir sus metas personales, además adelantó que esta labor que realiza la dependencia capitalina se convertirá en una tradición bien cimentada que se continúe año con año.

Policías de CDMX entregan regalos, foto: especial

Es un orgullo siempre estar con ustedes, todos los compañeros de mi área, directores generales, subdirectores, estructura, jefes de unidad, participaron en este evento que se tiene, para traerles un poquito de felicidad”, resaltó Lugo Lara.

Así fueron los regalos de Santa Claus

Cada regalo iba acompañado con un hermoso globo metalizado de forma de estrella, además los obsequios iban bien protegidos en bolsas con motivos navideños, los cuales al final, con ayuda del personal de la SSC que fungieron como madrinas y padrinos, ayudaron a sus ahijados para abrir sus regalos, entre los que destacaron juguetes, muñecas, balones de futbol y juegos de mesa.

Los menores no ocultaron su emoción al recibir una bocina de audio recargable, muchos recibieron videojuegos y ropa. Asimismo, la música no pudo faltar y se presentó el grupo versátil La Patrulla Musical, los cuales al ritmo de distintos géneros musicales, no dejaron de tocar melodías que hicieron que los pequeños abandonaran sus lugares para bailar en compañía de sus padrinos de la SSC y participar en divertidos juegos.

Fuente: Tribuna