Claudia Sheinbaum "se ríe" de Xóchitl Gálvez tras críticas por visitar Palacio Nacional

Ciudad de México.- Se generó una gran polémica después de la visita de Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena a la presidencia en las elecciones de 2024, a Palacio Nacional en días pasados, lo que aprovechó Xóchitl Gálvez, precandidata de la oposición para criticar el hecho y asegurar que puede haber ‘dedazo’; sin embargo, la exjefa de Gobierno de la CDMX ya respondió a los comentarios y no pudo ocultar la risa.

Claudia Sheinbaum no dudó en referirse a la oposición y sus integrantes como “hipócritas”, ya que presumen apoyar el movimiento feminista cuando es todo lo contrario. Asimismo, se defendió ante las críticas por su visita a Palacio Nacional, esto después de que el circulo político de México asegurara que su llegada a Palacio Nacional era con el objetivo de, presuntamente, recibir instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por ello, negó las afirmaciones de su encuentro con el mandatario, las cuales, de acuerdo con sus declaraciones, no tuvieron connotaciones políticas, solo se trataron temas personales. “Armó un lío”, señaló Sheinbaum sobre la reacción suscitada por la reunión, y dejó claro que la conversación que sostuvo con el líder y fundador de Morena se limitó a “asuntos familiares y de salud”, por lo que no se tocaron temas políticos.

Xóchitl Gálvez crítica a Claudia Sheinbaum, foto: especial

“Ayer pasé a dejar unos documentos a Palacio Nacional, una nota al secretario particular del presidente. Me dijeron ‘ahí está el presidente’, entonces pasé a verlo, lo saludé y me habían dicho que estaba mal de su pie”, expresó a través de un video en su cuenta de X.