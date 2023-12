Hoy No Circula Sabatino: Descubre qué placas se quedarán en casa este HOY 2 de diciembre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El comienzo de diciembre marca el inicio de una temporada sumamente ajetreada para las personas, puesto con la llegada del doceavo mes del año viene la entrega de algunos aguinaldos, lo que significa que más de uno querrá salir de casa a disfrutar con la familia, pareja o amigos, los frutos de su trabajo, pero… ¡ten cuidado! Porque las leyes no descansan ni siquiera durante las fiestas decembrinas, así que, lo mejor será que verifiques qué placas son las elegidas para no circular este sábado, 2 de diciembre.

De acuerdo con información emitida por la cuenta de X (red social anteriormente conocida como Twitter) de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), en las próximas 24 horas se aplicará el Hoy No Circula de manera habitual, puesto las condiciones atmosféricas del territorio mexicano no contienen excedentes de gases contaminantes, lo que significa que la mayoría de autos pueden circular con normalidad en el Valle de México.

¿Qué autos no podrán transitar este sábado, 2 de diciembre?

Según datos de la CAMe, el día de hoy no podrán circular vehículos con holograma 1 con terminación de placas impar, así como como holograma 2 y autos foráneos. Por otro lado, los automóviles con holograma 0 y 00 quedarán exentos de esta norma debido a que no producen contaminantes de la misma manera que los carros que utilizan combustible para transitar por las calles, así que, si cuentas con alguno de estos dos tipos de vehículos podrás salir sin problemas.

¿En qué horario se aplica el Hoy No Circula?

Como se mencionó al comienzo de esta nota, dicha ley se aplicará de manera normal durante la jornada de este día, 2 de diciembre, dado a las condiciones atmosféricas (es decir no hay exceso de contaminantes en el aire). Esto significa que el horario se aplicará con normalidad y comprenderá las horas de 5:00 a las 22:00 para los autos con holograma 2; mientras que los vehículos con placas foráneas no podrán circular desde las 5:00 de la madrugada hasta las 11:00 horas, en la zona centro el país.

¿Qué pasa si no cumplo con el Hoy No Circula?

Como previamente se indicó, el Hoy No Circula se aplicará de las 5:00 de la madrugada (hora centro del país) hasta las 22:00 horas, en caso de no respetar dicha ley podrías obtener una multa que consta de 20 a 30 UMAS (Unidad de Medida de Actualización). Cada UMA tiene un costo de 103.74 pesos mexicanos, lo que significa que la infracción por circular por las próximas 24 horas podría costarte entre 2 mil 74. 80 pesos hasta los 3 mil 112.20 pesos mexicanos.

¿Qué placas no circularán este sábado 2 de diciembre?

¿En qué Estados aplica el Hoy No Circula?

Este programa suele aplicarse en todas las alcaldías de la CDMX y los 18 municipios del Estado de México también se incluyen a entidades cercanas, mismas que se encuentran regidas bajo el Hoy No Circula como es el caso de las zonas de: Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Así que, evita bajar la guardia y no saques tu auto aunque te encuentres fuera de la capital del país.

Fuentes: Tribuna